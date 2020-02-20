潑5公升汽油縱火害10人險燒死 他辯：不是故意的

桃園陳姓男子在人力派遣公司上班，與其餘員工一同住在公司宿舍，未料陳無故深夜買了5公升汽油往大門潑還點燃，大火造成內部10人緊急逃命，更導致3人嗆傷，事後陳否認，辯稱「不是故意要放火」；法院認為陳無端放火，具殺人不確定故意，從重依殺人未遂罪判他6年6月，可上訴。

檢警調查，陳男（32歲）去年1年28月凌晨1點多，持水桶到加油站買了5公升的汽油，回到公司朝大門鐵捲門潑灑，再用打火機點燃，火勢瞬間延燒並向四周蔓延，陳見狀立刻逃逸，結果大火燒毀門外的3輛機車、自動販賣機、廣告招牌及線路等。

而當時住在2樓有10名員工在裡面睡覺，半夜突然起火嚇得倉皇逃生，甚至導致其中3人嗆傷，所幸消防人員趕赴現場撲滅，才未造成嚴重傷亡，警消研判現場人為縱火，循線逮捕陳男依公共危險、殺人未遂等罪嫌將他送辦。

審理時，陳坦承縱火，但辯稱「不是故意要放火」，也沒有殺人犯意。陳的辯護人則說，陳主張本件縱火不是故意倒汽油，汽油傾倒後也不是故意點火，就算論罪也應論失火罪，且陳當天酒醉嚴重，請求法院審酌陳和員工沒有仇恨無殺人動機、未釀嚴重傷亡，只是酒後誤事，請求從輕量刑。

有關買汽油動機，陳男表示公司很多人為了省錢，機車都沒油，所以他是要買來放在公司裡面用，但其他員工否認。

法院勘驗監視器，發現陳確實手拿水桶彎腰將汽油倒在鐵捲門並點火，而周姓員工證稱，事發前有接到陳電話，對方說「要去公司放火」，他嚇得問理由，並告誡不要鬧事，但陳回稱「不要管」並掛電話隨即失聯，可見陳主觀上有縱火故意。

法院查，陳為該人力派遣公司員工，同樣住在2樓宿舍，知道裡面有住人，也自稱清楚在大門點火恐釀傷亡，可認定陳放火行為具有殺人不確定故意；至於陳也說和員工沒有恩怨，其他人也證稱確實和陳沒糾紛，難認陳因和特定人結怨縱火。

法院審酌，陳無端放火，造成宿舍內10名員工被迫逃生，更導致3人受熱嗆傷，毀損周邊財物，危及公共安全，加上犯後矢口否認，不採信其辯詞，依殺人未遂罪判陳有期徒刑6年6月。

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