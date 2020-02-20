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影／新冠肺炎也成詐騙哽？詐團裝肌肉男騙輕熟女15萬

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
詐騙集團盜用網路猛男相片向雲林縣林姓女子行詐，18日要求林女匯款15萬。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用網路猛男相片向雲林縣林姓女子行詐，18日要求林女匯款15萬。記者陳宏睿／翻攝

林姓輕熟女在今年初透過遊戲網站，認識自稱來自香港的程姓男子，程還傳送一張自己赤裸上身、有六塊腹肌的相片給林女，展開甜言蜜語攻勢，取得林女信任後，程在前天以因新冠肺炎導致收入大減，求林女到銀行匯款15萬元應急，林女不疑有他到銀行匯款，但遇到派駐台銀的保七總隊警員制止，讓林女沒有損失血汗錢。

保七總隊第一大隊表示，林姓女子（30歲）今年初透過網路遊戲，認識一名自稱來自香港的程姓男子（實際上是由詐騙集團騙徒假扮），騙徒對林女展開甜言蜜語攻勢，還盜用其他網友的渾身肌肉健美相片。林女因單身，隨即墜入情網，對方見時機成熟，18日以「我在香港因新冠肺炎管制的關係，收入大減」為由，向林女借款15萬元，佯稱收入穩定後就會還錢。

保七總隊第一大隊調查，林女接獲歹徒指示後，18日上午10時許前往台灣銀行斗六分行欲匯款，因林女不斷低頭滑手機，引起櫃台張姓行員、張姓襄理注意，並通報派駐台銀的保七員警龔建瑞、張信民上前關心瞭解，林女起初辯稱，錢是要匯給一個從小就認識的朋友，堅持沒有被騙。

保七總隊第一大隊表示，在同仁與台銀不斷關心下，林女才透露是要匯款給在遊戲認識，從未見過面、住在香港的程姓男子，同仁聽到林女描述，認定是典型的詐騙守法，並舉出類似詐騙的案例，向林女說明，林女才打消匯款念頭。

保七總隊特別呼籲，此案是派駐在台銀的保七員警所攔阻的第一件以疫情的網路交友感情詐騙案件。詐騙手法不斷推陳出新，請民眾一定要特別注意，以免受騙上當。

詐騙集團歹徒利用新冠肺炎為行詐的藉口，18日要求雲林縣林姓女子匯款15萬，遭警方制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團歹徒利用新冠肺炎為行詐的藉口，18日要求雲林縣林姓女子匯款15萬，遭警方制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團歹徒利用新冠肺炎為行詐的藉口，18日要求雲林縣林姓女子匯款15萬，遭警方制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團歹徒利用新冠肺炎為行詐的藉口，18日要求雲林縣林姓女子匯款15萬，遭警方制止。記者陳宏睿／翻攝

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