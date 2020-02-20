影／新冠肺炎也成詐騙哽？詐團裝肌肉男騙輕熟女15萬

林姓輕熟女在今年初透過遊戲網站，認識自稱來自香港的程姓男子，程還傳送一張自己赤裸上身、有六塊腹肌的相片給林女，展開甜言蜜語攻勢，取得林女信任後，程在前天以因新冠肺炎導致收入大減，求林女到銀行匯款15萬元應急，林女不疑有他到銀行匯款，但遇到派駐台銀的保七總隊警員制止，讓林女沒有損失血汗錢。

保七總隊第一大隊表示，林姓女子（30歲）今年初透過網路遊戲，認識一名自稱來自香港的程姓男子（實際上是由詐騙集團騙徒假扮），騙徒對林女展開甜言蜜語攻勢，還盜用其他網友的渾身肌肉健美相片。林女因單身，隨即墜入情網，對方見時機成熟，18日以「我在香港因新冠肺炎管制的關係，收入大減」為由，向林女借款15萬元，佯稱收入穩定後就會還錢。

保七總隊第一大隊調查，林女接獲歹徒指示後，18日上午10時許前往台灣銀行斗六分行欲匯款，因林女不斷低頭滑手機，引起櫃台張姓行員、張姓襄理注意，並通報派駐台銀的保七員警龔建瑞、張信民上前關心瞭解，林女起初辯稱，錢是要匯給一個從小就認識的朋友，堅持沒有被騙。

保七總隊第一大隊表示，在同仁與台銀不斷關心下，林女才透露是要匯款給在遊戲認識，從未見過面、住在香港的程姓男子，同仁聽到林女描述，認定是典型的詐騙守法，並舉出類似詐騙的案例，向林女說明，林女才打消匯款念頭。