偷拍與女友性愛影片意猶未盡 男子連拍兩次建檔被抓包

直播主吳小哲去年擅自闖入史姓婦人位於台中市外埔區的老房子，拍攝影片在他的臉書社群上直播，並以「想看我開棺驗屍人數先破給我看」的聳動標題，吸引網友點閱影片，影片中談「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」，屋主提告，台中地檢署昨天依侵入住宅、加重誹謗等罪起訴吳小哲。

2020-02-20 01:18