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偷拍與女友性愛影片意猶未盡 男子連拍兩次建檔被抓包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南地院認楊姓男子犯竊錄身體隱私部位罪，共2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認楊姓男子犯竊錄身體隱私部位罪，共2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日，可上訴。圖／本報資料照

楊姓男子與陳姓女友交往期間感情火熱，如膠似漆，去年2月間竟趁女友不注意時，未經同意利用手機，偷拍兩人性愛影片共2次，事隔2個月，她在楊住處使用電腦做作業時，赫然發現男友電腦內竟有兩人性愛影片檔案，震驚不已，不但因此分手，陳女憤而提起附帶民事賠償告訴，台南地院認楊犯竊錄身體隱私部位罪，共2罪，各處拘役50日，應執行拘役90日，可上訴。

台南地院審酌，楊犯罪動機、年紀尚輕、無前科、乘男女朋友間高度情感的信賴，率爾涉犯本案致陳女心靈受創匪淺，尚未達成民事和解，惟陳女已提起附帶民事訴訟及其犯後態度等一切情狀，2罪各處拘役50日，應執行拘役90日，可易科罰金，沒收竊錄用手機。

檢警調查，楊及陳女曾是男女朋友，去年2月間，在他位於台南市永康區住處內，趁女友不注意之際，未經她同意，無故使用手機內的錄影軟體，竊錄女友與他發生性行為的影片共2次。事後，陳女於同年4月5日下午2時，在楊住處使用電腦做作業時，始發現男友電腦內有兩人性行為檔案，震驚又憤怒，報警處理，循線查獲。

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