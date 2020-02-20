在醫院玷辱住院友人的女兒 雖與她結婚仍判刑須坐牢

罹有思覺失調症的小蘋（化名），4年前因父親住院，聯絡父親的朋友阿龍（化名）前來醫院幫忙照顧父親，未料竟遭阿龍強性侵得逞，經被害人提告。台中高分院審酌，小蘋撤回告訴，雙方達成和解，且案發後阿龍已與小蘋結婚，但法官仍認阿龍無確切悔意，依加重強制性交罪將他判刑3年10月。可上訴三審。

判決書指出，阿龍是小蘋父親的友人，小蘋的父親於2016年5月18日，在醫院住院，同日晚間小蘋欲返家拿取所需物品，遂撥打電話給阿龍，請阿龍前來醫院幫忙照顧父親。

阿龍同日晚間至醫院病房後，與被害人交談，強拉到廁所性侵未遂。後來趁被害人躺在病房裡躺椅休息時，性侵得逞，經被害人提告。

一審法官認為，阿龍明知小蘋罹思覺失調症，竟不顧被害人反對，未能尊重他人性自主權，違反被害人意願性侵得逞，致被害人心理受創。但考量被害人曾具狀表示撤回告訴，雙方和解，被告也與被害人他結婚，賠償2萬元。判處阿龍有期徒刑3年10月，他不服上訴，

台中高分院以一審判決量刑時，已就刑法第57條各款事由詳為審酌並敘明理由，既未逾越法定刑度，亦無濫用自由裁量的權限，一審就阿龍所犯之罪，所量處刑度尚屬適法，無違比例原則，並無顯然失出或有失衡平之情，因此駁回阿龍的上訴，維持一審判決。