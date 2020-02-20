技宸輸出戰略性產品到伊朗 被告20萬交保

板卡大廠技嘉集團子公司技宸，被控未向經濟部取得輸出許可證，私下將一批「戰略性高科技貨品」經由香港輾轉運送伊朗，涉及違反貿易法；調查局台北市調查處昨天約談負責人李宜泰、技宸員工鄒華芹等4人，台北地檢署命被告莊再華20萬元交保、限制出境。

此外，鄒華芹5萬元交保，李宜泰則請回。

據調查，技宸公司於2018年12月間，原本透過長榮物流直送「戰略性高科技貨品」等產品到伊朗，但台北關查驗發現，這些電腦設備屬於戰略性貨品，須向經濟部國貿局取得輸出許可才能報關，因此將產品退回。

來後技宸公司透過技嘉集團船務部門，再度聯絡長榮物流，先將貨品私運至第三地香港，再從香港輾轉運往伊朗，由於伊朗屬管制地區，此行為涉及違反貿易法。

根據貿易法規定，未經許可，將戰略性高科技貨品輸往管制地區，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。