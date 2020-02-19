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運送「戰略性貨品」至伊朗 技宸職員交保5萬
板卡大廠技嘉集團子公司技宸，被控未向經濟部取得輸出許可證，私下將一批「戰略性高科技貨品」經由香港輾轉運送伊朗，涉及違反貿易法；調查局台北市調查處今天搜索技宸公司，約談負責人李宜泰、技宸員工鄒華芹等4人，台北地檢署複訊後，深夜命鄒5萬元交保，李則請回。
據調查，技宸公司於2018年12月間，原本透過長榮物流直送「戰略性高科技貨品」等產品到伊朗，但台北關查驗發現，這些電腦設備屬於戰略性貨品，須向經濟部國貿局取得輸出許可才能報關，因此將產品退回。
來後技宸公司透過技嘉集團船務部門，再度聯絡長榮物流，先將貨品私運至第三地香港，再從香港輾轉運往伊朗，由於伊朗屬管制地區，此行為涉及違反貿易法。
根據貿易法規定，未經許可，將戰略性高科技貨品輸往管制地區，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。
技宸公司（GIGAIPC）成立於2018年，是獨立於技嘉之外，專注生產IPC產品的公司，主要生產工業用主機板、嵌入式電腦系統為主。
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