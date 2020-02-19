聽新聞
test
0:00 / 0:00

運送「戰略性貨品」至伊朗 技宸職員交保5萬

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導
技嘉集團子公司技宸女職員。記者陳柏亨／攝影
技嘉集團子公司技宸女職員。記者陳柏亨／攝影

板卡大廠技嘉集團子公司技宸，被控未向經濟部取得輸出許可證，私下將一批「戰略性高科技貨品」經由香港輾轉運送伊朗，涉及違反貿易法；調查局台北市調查處今天搜索技宸公司，約談負責人李宜泰、技宸員工鄒華芹等4人，台北地檢署複訊後，深夜命鄒5萬元交保，李則請回。

據調查，技宸公司於2018年12月間，原本透過長榮物流直送「戰略性高科技貨品」等產品到伊朗，但台北關查驗發現，這些電腦設備屬於戰略性貨品，須向經濟部國貿局取得輸出許可才能報關，因此將產品退回。

來後技宸公司透過技嘉集團船務部門，再度聯絡長榮物流，先將貨品私運至第三地香港，再從香港輾轉運往伊朗，由於伊朗屬管制地區，此行為涉及違反貿易法。

根據貿易法規定，未經許可，將戰略性高科技貨品輸往管制地區，可處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。

技宸公司（GIGAIPC）成立於2018年，是獨立於技嘉之外，專注生產IPC產品的公司，主要生產工業用主機板、嵌入式電腦系統為主。

技嘉集團子公司技宸負責人李宜泰。記者陳柏亨／攝影
技嘉集團子公司技宸負責人李宜泰。記者陳柏亨／攝影

伊朗 香港
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

製造業紓困 傳經濟部將爭取預算加碼至200億

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

技嘉子公司涉輸出戰略管制品 技宸負責人送辦

相關新聞

吃醋掐死女友 新竹地院裁定男友收押

34歲林姓鐵工與45歲林姓女子交往2年，16日晚間在汽車旅館春風一度後，林懷疑女友另結新歡，醋勁大發並發生爭吵，失手將女...

機務段員工從屏東偷運機車搭到高雄 台鐵將懲處

一名台鐵高雄機務段員工17日利用職務之便，違規將機車牽上列車，從屏東潮州搭車至高雄民族站下車後，將機車牽出站，全程被監視...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

基亞生技財務長涉內線交易 遭檢方搜索聲押

基亞生計（3176）歐姓財務長，去年3、4月涉嫌內線交易炒作自家股票，至少獲利2百萬，士林地檢署昨天搜索基亞生計等6處，帶回歐等7人偵訊，檢方訊後認定，歐犯罪嫌疑重大，且串供、逃亡之虞，向法院聲請羈押...

運送「戰略性貨品」至伊朗 技宸職員交保5萬

板卡大廠技嘉集團子公司技宸，被控未向經濟部取得輸出許可證，私下將一批「戰略性高科技貨品」經由香港輾轉運送伊朗，涉及違反貿...

技嘉子公司涉輸出戰略管制品 技宸負責人送辦

板卡大廠技嘉集團旗下的子公司技宸，被控未向經濟部國貿局申請並取得輸出許可證，將一批「戰略性高科技貨品」經由香港運送抵伊朗...

懷疑少年偷車竟刺死對方 男子殺人罪起訴

新北一名黃姓男子懷疑16歲吳姓少年偷走弟弟機車，去年11月在三重街頭持刀刺死對方，事後雖在友人勸說下自首，但說詞反覆，一...

北市飛車搶包慣犯 檢防再犯訊後聲押

林姓男子16日先在新北市樹林區偷走一台機車，騎了40分鐘到北市萬華區對一名婦人下手，飛車搶劫隨身名牌包包，得手5500元...

原來鑰匙放窗緣 賊半夜闖民宅撞見屋主驚逃警速破案

基隆市李姓男子日前凌晨3點多，在南榮路巷弄內找尋行竊目標，開門要行竊時撞見屋主驚慌逃，過程被附近住戶裝設的監視器拍下貼網...

爆李沛旭和師妹喇舌婚變？唐從聖告週刊副總求償2百萬

藝人唐從聖被「鏡週刊」報導是爆料李沛旭和伊林師妹曾智希躲在角落喇舌的消息來源，他認為週刊報導不實，向週刊宋姓執行副總提告...

保險黃牛勾結醫師詐領保險金 多家壽險公司受害

從事交通事故協助調解、鑑定及理賠服務的陳姓男子，因涉嫌扮演保險黃牛，不只勾串醫院醫師，還教導客戶向醫師問診時，回答不實內...

黃牛涉詐保千萬 醫師疑勾串造假證明

陳姓男子涉嫌以提供車禍事故民眾免費諮詢為由，教導民眾如何誇大傷勢，再透過彰化連姓醫師取得不實失能診斷證明，向保險公司請領...

熱門新聞

涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

豐原瘋傳車行司機染武漢肺炎 中打帶回張貼者法辦

獨／兒子開車遭人攔路砍殺 家長：還傻傻相信治安好

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。