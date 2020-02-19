台南地檢署調查口罩囤積 藥局老闆娘10萬元交保

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索，現場並未發現大量口罩囤積，惟扣得口罩的進銷貨憑證，並將陳姓老闆娘帶回地檢署偵訊，檢察官複訊認她有犯罪嫌疑，但無聲請羈押的必要，晚間諭知10萬元交保。檢方強調，全案仍有深入調查的必要，將會繼續追查。

案經台南地檢署民生專組檢察黃齡慧指揮警調人員到場搜索，現場並未發現大量口罩囤積，並將陳姓老闆娘帶回地檢署偵訊。該藥局藥師資格的陳姓老闆娘否認囤積口罩及哄抬等情事。

檢方指出，將進一步釐清是否有違法刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積情事，一旦屬實的話，從重處斷，可依傳染病防治法處7年以下有期徒刑。