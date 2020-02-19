基亞生技財務長涉內線交易 遭檢方搜索聲押

基亞生計（3176）歐姓財務長，去年3、4月涉嫌內線交易炒作自家股票，至少獲利2百萬，士林地檢署昨天搜索基亞生計等6處，帶回歐等7人偵訊，檢方訊後認定，歐犯罪嫌疑重大，且串供、逃亡之虞，向法院聲請羈押。

士檢昨天搜索基亞生技等6處所，並依證券交易法157之1內線交易，約談歐姓財務長等7人，訊後僅歐遭聲押。基亞生技昨天晚上5時許發布重大訊息，「本公司人員因個人行為涉及相關法令，檢調單位至本公司對該人員及辦公處所進行調查」。

檢方認為，歐姓財務長涉犯內線交易，去年3、4月間，利用得知「基亞癌症新藥OBP-301授權與日本大型大廠」，消息曝光後可望帶動股價，涉嫌至少買下1、2百張股票，股價上漲後賣出獲利，當時股價從60元至少漲至87、88元，不法獲利至少2百萬元，詳細金流仍查證中。

基亞去年4月8日公布重訊，基亞生技與日本上市公司Oncolys BioPharma共同開發的溶瘤病毒新藥OBP-301(Telomelysin)， Oncolys董事會通過並公告授權予日本中外製藥。

基亞生技官網指出，基亞1999年底成立，鎖定亞洲重大疾病「肝病」與「癌症」兩大領域的新產品為開發核心，經多年耕耘，逐漸發展全方位生物醫藥集團，事業涵蓋新藥臨床開發、創新生物醫藥研發平台、分子檢測、細胞培養疫苗科技、學名藥生產行銷等。

基亞官網介紹OBP-301，是腺病毒的基因治療藥物，主要針對癌細胞作用，而不傷及正常細胞，它可以有選擇性的在癌細胞內複製，造成癌細胞溶解，進而殺死癌細胞。OBP-301是日本Oncolys和基亞共同研發製造，Oncolys在2008年在美國完成多種實體腫瘤的一期臨床試驗，目前基亞與Oncolys在台灣、韓國，共同執行肝癌一期臨床試驗，預計今年完成收案，並進行資料分析。