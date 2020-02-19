影／台南地檢署偵辦口罩囤積 一旦屬實可處7年以下徒刑

台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南地檢署據報後會同台南市第六分局及台南市調查處進行搜索，現場並未發現大量口罩囤積，惟扣得口罩的進銷貨憑證，並將陳姓老闆娘帶回地檢署偵訊，進一步追查口罩來源與去向。檢方指出，將釐清是否有違法刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積情事，一旦屬實的話，從一重處斷，可依傳染病防治法處7年以下有期徒刑。

案經台南地檢署民生專組檢察黃齡慧指揮警調人員到場搜索，現場並未發現大量口罩囤積，並將陳姓負責人帶回地檢署偵訊。該藥局負責人陳姓藥師否認囤積口罩及哄抬等情事。

主任檢察官蔡宗聖表示，檢察官正就藥局是否有意圖哄抬口罩價格而囤積情事，詢問當事人外，也就其進銷貨憑證等資料深入分析，進一步追查口罩來源與去向，有無異常現象。他強調，將釐清是否有違法刑法251條及傳染病防治法第61條，意圖哄抬口罩價格而囤積情事，一旦屬實的話，從一重處斷，可依傳染病防治法處7年以下有期徒刑。