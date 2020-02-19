技嘉子公司涉輸出戰略管制品 技宸負責人送辦

板卡大廠技嘉集團旗下的子公司技宸，被控未向經濟部國貿局申請並取得輸出許可證，將一批「戰略性高科技貨品」經由香港運送抵伊朗，台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處，搜索約談技宸公司負責人李宜泰等4人，李宜泰晚間依違反貿易法移送北檢。

檢調獲報，2018年間，技宸公司未取得國貿局的輸出許可證，透過技嘉集團船務部門，將「戰略性高科技貨品」委託物流公司向台北關報關出口，但遭查驗退貨；該批貨品後來改運至第三地香港，再輾轉運抵目的地伊朗，由於伊朗屬管制地區，涉嫌違反貿易法。