懷疑少年偷車竟刺死對方 男子殺人罪起訴

新北一名黃姓男子懷疑16歲吳姓少年偷走弟弟機車，去年11月在三重街頭持刀刺死對方，事後雖在友人勸說下自首，但說詞反覆，一下表示願接受制裁，一下又說沒有殺人犯意，被新北地檢署認定犯後態度不佳，今依殺人罪起訴並建請從重量刑。

起告訴指出，黃男去年11月17日開車行經蘆洲時，看到一群人被警方盤查，其中一人騎乘弟弟的機車，於是待警方盤查後，開始尾隨該車到三重富貴、吉祥街口，並在該街口爆發拉扯衝突。

衝突過程中，黃男突然持摺疊刀刺入吳姓少年左胸，傷及心臟，造成吳姓少年出血性休克死亡。他事後在友人勸說下自首，坦承持刀刺向對方，但事後又改口稱只是持刀嚇唬對方，沒有殺人犯意。

檢方調查，吳姓少年身上除了左胸的致命傷外，僅臉頰有2公分的挫傷，未見其他明顯抵抗傷。此外，該致命傷深度已直達心臟，所以認定黃男主觀上有殺人的未必故意，因此以殺人罪起訴。