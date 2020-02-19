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爆李沛旭和師妹喇舌婚變？唐從聖告週刊副總求償2百萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
唐從聖。本報資料照片
唐從聖。本報資料照片

藝人唐從聖被「鏡週刊」報導是爆料李沛旭和伊林師妹曾智希躲在角落喇舌的消息來源，他認為週刊報導不實，向週刊宋姓執行副總提告求償200萬元並登報道歉。台北地方法院今天開庭，唐從聖未出庭也沒有委任律師，宋女委任律師則拒絕答辯，法官庭末諭知4月1日再開庭。

藝人李沛旭和蔡淑臻交往多年，2017年李沛旭被鏡週刊報導和曾智希在夜唱聚會雙雙消失，之後被眾人目睹躲在角落喇舌並拍照，照片流到蔡淑臻手中，才讓婚事破局。鏡週刊指出，是接獲某演藝圈正妹的爆料，而她表示是唐從聖所說的消息，當時她出席一場聚會，在場的還有唐從聖、邰智源等人，將事情過程描述得很詳細，在演藝圈中被廣泛流傳。

唐從聖事後在臉書痛罵「幹嘛硬扯是我害的」，澄清不認識正妹，並對鏡週刊社長裴偉、廖姓總編輯、宋姓執行副總提告妨害名譽。檢方認定宋女未經確實查證即刊登不實報導，依妨害名譽罪嫌起訴，至於裴偉及廖姓總編輯，因沒有參與這則新聞報導決策，處分不起訴。

民事部分，唐從聖向宋女提告求償200萬元並要求登報道歉，法院今天開庭，唐從聖未出庭也沒有委任律師，宋女的律師提出答辯狀後，原提議依一造辯論判決，但法官認為不妥，建議拒絕答辯，律師之後拒絕答辯。

正妹 妨害名譽
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