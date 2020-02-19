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保險黃牛勾結醫師詐領保險金 多家壽險公司受害
從事交通事故協助調解、鑑定及理賠服務的陳姓男子，因涉嫌扮演保險黃牛，不只勾串醫院醫師，還教導客戶向醫師問診時，回答不實內容，藉此詐領高額醫療理賠保險金，數家壽險公司受害，牽涉醫療理賠保險金至少上千萬元。警方獲報後日前帶回陳男等涉案人士，全案擴大偵辦中。
陳男自104年起便開始當起保險黃牛，客戶遍布全台，卻皆會赴某特定醫院向特定醫師求診，並由該醫師開立與事實不符的診斷證明書，向數家壽險公司詐領高額醫療理賠保險金，因做案手法相似，引人懷疑，警方接獲檢舉後循線偵辦。
刑事警察局、新竹縣政府警察局等單位長期跟監、埋伏，蒐集齊相關事證後，12日見時機成熟，由新竹地檢署檢察官張瑞玲指揮兵分多路前往新竹、彰化及特定醫院等處所執行搜索，現場查扣陳男記事本等相關證物。
警方已帶回涉嫌的陳姓男子、醫師以及保戶等共21人，訊後依詐欺取財、偽造文書等罪嫌移送法辦，目前該醫師以20萬元交保，陳男遭羈押禁見，全案擴大偵辦中。
警方提醒民眾，有關自身權益之保險理賠等事宜，仍應由自己親自辦理，並據實回答醫師問診，避免透過不熟識的第三人代辦或開立不實診斷證明書，以免遇上保險黃牛，而衍生額外紛爭，甚至訴訟纏身、徒增困擾。
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