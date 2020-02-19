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黃牛涉詐保千萬 醫師疑勾串造假證明

聯合報 / 記者陳金松／台北即時報導
刑事局破獲詐保黃牛案，查扣相關帳冊資料。記者陳金松／攝影
刑事局破獲詐保黃牛案，查扣相關帳冊資料。記者陳金松／攝影

陳姓男子涉嫌以提供車禍事故民眾免費諮詢為由，教導民眾如何誇大傷勢，再透過彰化連姓醫師取得不實失能診斷證明，向保險公司請領高額保險金或和解金，事後陳再抽取三到五成高額報酬；新竹地檢署指揮刑事局偵七大隊追查，12日逮捕陳、連二男，檢方訊後聲押陳獲准，連姓醫師20萬元交保，17名誇大傷勢的詐保民眾請回。

據了解，42歲連姓男子是彰化某醫院神經內科醫師，他說是依病患說法開立證明，「怎麼講我就怎麼寫」，否認造假；檢警未查出他事後收錢證據，但因和陳男涉有犯意連絡，仍要深入追查。

警方調查，52歲陳姓男子從事保險工作十多年，常協助民眾申請車禍事故理賠，在新竹地區設有免費諮詢據點；他涉嫌教導民眾「身體失能」、「頭暈」、「頭痛無法工作」等保險契約關鍵術語，再帶至彰化找連姓醫師開立診斷證明，事後向保險公司詐領高額保險金，或藉此和肇事者高價和解，事後陳男再向這些詐保民眾抽取三至五成酬勞。

新竹地檢署接獲財團法人金融法制暨犯罪防制中心提供情資，指示刑事局偵七大隊追查，警方查出17名涉嫌詐保民眾都是透陳男「免費諮詢」，17人全台各地都有，陳卻都引介至彰化給連姓醫師看診，報請檢察官12日搜索查扣證物，將陳、連二人帶回偵詢，同時同步約談17名涉詐保民眾。

陳到案也否認當詐保黃牛，辯稱是依專業幫助民眾維護權益，但檢警查出17人多數傷勢明顯不符，且事後陳確實收取高價報酬，依加重詐欺和偽造文書等罪嫌偵辦；估計陳等人以此手法詐保得手上千萬元，至少10家保險公司受害。

警方查扣詐保黃牛案的相關贓證物。記者陳金松／攝影
警方查扣詐保黃牛案的相關贓證物。記者陳金松／攝影

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