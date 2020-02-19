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《大時代》劇組人員控江祖平恐嚇 罪嫌不足獲不起訴
民視8點擋連續劇《大時代》一名許姓男工作人員去年提告指控，女演員江祖平因懷疑他向製作人打小報告，2018年拍戲期間竟叼菸對他嗆聲「不准講我任何事情」，並配上「割喉」手勢，撂話「我找人打你」。台北地檢署認為，僅許男單一指訴，沒其他客觀證據，上月依罪嫌不足，不起訴江祖平。
《蘋果新聞網》接獲許姓男子投訴，江祖平在《大時代》錄影期間特別找他去吸菸區談話，叼著菸說「我是一個演員，我看得出你的心裡在想什麼，你別想騙過我，你做了什麼我都知道，如果你敢對製作人說什麼的話…」接著對他做出「割喉」手勢。
江女經紀人對此表示，一切交給劇組和製作人處理。去年11月12日，檢察官傳喚許男出庭，許接受媒體訪問說，自己希望檢察官傳喚當天目擊者作證，說出真相。據了解，江祖平向警方說明，強調未做出割喉和恐嚇言語。
檢方調查後，認為沒人看到江祖平曾經對許男有這些舉動，全案僅許男單一指訴，缺乏其他客觀證據，因此依罪嫌不足，上月給予江祖平不起訴處分。
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