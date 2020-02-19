保險黃牛偕醫詐千萬保金 警逮19人送辦

刑事局今天宣布，查獲保險黃牛陳男和多名病患合作，勾串彰化連姓醫師開立失能診斷證明書，向保險公司訛詐高額保險理賠金，逾3年犯行詐領新台幣上千萬元，警逮19人送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，新竹地檢署去年中接獲民眾及財團法人金融法制暨犯罪防制中心檢舉情資，檢察官指揮警方偵辦，經檢警長期跟監蒐證及調閱相關資料分析，鎖定以新竹縣52歲陳男為首的詐保集團。

專案小組調查發現，有詐保前科的陳男透過設立新竹縣車禍權益保險協會名義，對外招攬可提供車禍事故民眾免費諮詢，再引介遠居全台各地且車禍前幾次診療地在他處的傷患，到衛福部彰化醫院的42歲神經內科連姓醫師看診，且保證可請領失能診斷證明書，再據此向保險公司訛詐高額保險理賠金或和解金。

由於陳男協助申請車禍事故理賠10多年，深諳請領保險金的竅門，他近年認識連姓醫師後，便設立據點大量招攬客戶，近3、4年透過教導傷患依保險契約條文內容，在看診時假稱有頭暈、失憶而無法工作情形，取得不實失能診斷證明後向保險公司請款。

陳男則向傷患抽取保險金或和解金的3至5成做為報酬，陳男再另贈3C商品或水果禮盒給連醫師，初步清查有10餘間保險公司受害。

檢警歷經數月追查過濾，見時機成熟，於12日前往陳男位於新竹縣的住所和連姓醫師彰化縣辦公室等4地搜索；同日另兵分多路在全台北、中、南等地通知涉嫌詐領保險金的17名傷患到案說明。

初步了解，陳男等人近4年內和約40名傷患合作詐領保險金或理賠金，有單一車禍個案獲賠金額達200萬元，總計訛詐保險金或理賠金超過上千萬元。

全案詢後依違反加重詐欺罪與偽造文書等罪嫌解送新竹地檢署偵辦，裁准陳男收押，連姓醫師則以20萬元交保。