偷運「戰略性高科技貨品」至伊朗 技嘉子公司遭搜索

技嘉集團旗下的子公司技宸，前年間未向經濟部國貿局申請並取得輸出許可證，即將一批「戰略性高科技貨品」經由香港運送抵伊朗，被台北關查獲。台北地檢署今指揮台北市調查處，搜索技宸公司並約談負責人李宜泰等4人，全案朝違法貿易法方向偵辦。

檢調獲報，2018年間，技宸公司未取得國貿局的輸出許可證，即透過技嘉集團船務部門，將「戰略性高科技貨品」委託物流公司向台北關報關出口；該批貨品先運至第三地香港後，輾轉運抵目的地伊朗，由於伊朗屬管制地區，此行為涉嫌違反貿易法。

檢察官李明哲今指揮台北市調處， 搜索位於新北市新店區的技宸公司並約談負責人李宜泰、劉姓女員工等2名被告及2名證人，預計晚間移送北檢複訊。

依據貿易法第27條，未經許可將戰略性高科技貨品輸出入往管制地區，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

根據經濟部國貿局官網，戰略性高科技貨品大致分為10大類別，包含：核能物質與設施、特殊材料與相關設備、材料加工程序、電子、電腦、電信及資訊安全、感應器與雷射、導航與航空電子、海事、航太與推進系統。