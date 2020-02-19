永豐銀前理專涉侵占客戶9千萬 北檢搜索住處

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2013年至去年間，不法侵占至少7名客戶共約8000萬元，另將客戶名下不動產抵押借貸1000多萬元，再把款項拿去投資期貨，按月支付約20萬元利息予客戶及家屬，涉違反銀行法、業務侵占等罪。台北地檢署今指揮台北市調處搜索游住處，並約談游及兩名證人到案。

時代力量前立委黃國昌去年爆料，永豐銀行理專涉盜領客戶存款。永豐銀當時表示，8月19日發現忠孝分行游朝旭理專與客戶疑有資金異常交易往來，除立即通報主管機關，同步啟動內部查核流程並報警處理，也先將游暫停職務配合調查。

北檢分案後，去年8月20日晚間傳喚游朝旭到案。據悉，游辯稱挪用資金都有知會客戶、否認侵占。檢方訊後依涉業務侵占等罪嫌，命限制出境、出海及住居。

檢調調查，游男自2013年至2019年間，取得客戶已簽署姓名並蓋章的空白會計傳票，藉由代為投資名義，將至少7名客戶帳戶內款項轉到自己可控制的人頭帳戶，並挪為己用，害得永豐銀賠償客戶新台幣3000萬元、美金150萬多元、南非幣10萬多元。據悉，被害人幾乎都是年邁女性。

此外，游男經一名客戶同意後，將其名下不動產抵押借貸1000多萬元，再把款項拿去投資個人期貨，並按月支付客戶及其家屬約20萬元利息，若周轉不靈，就挪用其他客戶帳戶內款項以支付利息，涉詐欺取財等罪。

檢察官鍾維翰今指揮台北市調處，搜索游男住處並約談游及兩名證人到案說明，全案朝違反銀行法第125之2條、刑法詐欺取財等罪嫌方向偵辦，預計晚間移送北檢複訊。