台南檢警調查口罩囤積 傳喚藥局負責人說明

新冠肺炎疫情升溫，行政院宣布全面徵用醫療口罩，台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南市長黃偉哲十分震怒，下令徹查，消保官會同衛生局及警調等到場聯合稽查。藥局負責人陳姓藥師否認囤積口罩及哄抬等情事。陳女同意在檢警調等一樓藥局賣場及二樓住家搜索，並未發現口罩囤積情形，經查扣該藥局口罩進貨單據，並請業者到南檢說明，釐清相關事實。

台南消保官聯合台南地檢署、台南市調處及衛生局、警察局等機關今天前往該藥局查緝，藥局負責人陳姓藥師表示，是友人請她代為訂購4月30日以後疫情緩解，口罩徵用解除後的醫用口罩。她否認有囤積或哄抬等情事。

黃偉哲強調，政府絕對不容許危害、妨礙防疫工作進行的囤積跟哄抬的行為，請民眾及販售業者千萬不要以身試法，市府、地檢署及市調處都會嚴加查辦。呼籲在防疫期間，希望大家能「相忍為防疫」。

法制處指出，截至今(19)日止，計受理書面陳情口罩價格異常12件，電話陳情10件，消毒用酒精價格異常案4件，總計26件，目前積極查核，蒐集相關事證，如確有哄抬、囤積將積極查處，移送地檢署、公平交易委員會，絕不寛貸。