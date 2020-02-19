快訊

直播／我增1新冠肺炎確診！白牌司機妹妹感染 累計23例確診

鑽石公主號我5台人確診新冠肺炎！預計21日包機接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潤寅千金哭了！控檢方不正訊問 「我一個人心裡會怕」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導
潤寅詐貸案上午開庭，在押主嫌楊文虎之女楊宇晨（後）出庭應訊。記者林俊良／攝影
潤寅詐貸案上午開庭，在押主嫌楊文虎之女楊宇晨（後）出庭應訊。記者林俊良／攝影

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外，和女兒楊宇晨被依違反銀行法等罪起訴；台北地方法院今天開庭，楊宇晨否認犯罪，並多次哽咽稱是她母親指示匯款，並指控檢方偵查時不正訊問。

楊宇晨去年在機場準備出境時被攔截，羈押至今；她今天開庭指出，台北地檢署檢察官去年9月20日訊問時，不讓她打電話找律師，並沒有經過同意，就讓調查局的人押著她去王威程家中搜索。

她說，同年12月23日提訊時，她見沒有律師到場，便表示不要開庭，但檢察官稱律師自動解除委任，且仍針對案件內容訊問，「是沒有強迫我回答，但就我一個人，還是會害怕啊！」這是她父母做的事情，但檢察官一直給她心理壓力，每次訊問就說又有哪些人被羈押了，「我會害怕，但又不能怎麼樣」。

檢方指出，要求楊宇辰提出遭不正訊問的具體內容和範圍，此部分涉及聲請調查證據及出證方式，庭後再具狀表示意見。法官諭知，被告下次庭期前閱覽偵訊光碟後，提出楊宇晨遭不正訊問的錄音勘驗內容，並提出電子檔，下次開庭當庭勘驗。

楊宇晨另指出，她是被母親王音之拿去當人頭借名登記為公司股東，並沒有參與公司任何營運，僅聽父母說公司營運沒有很好；她說，母親去年5月說公司要結束營運，隔天要出國，要她去公司幫忙匯款、收拾東西，但並沒有說要拿去何處，「當下我很驚慌」。

她指出，她去年6月3日到公司幫母親匯款，包括律師費、公司小姐遣散費，她確實有去匯款，但金額等節節完全不了解，直到晚上回公司見同仁都在打包物品，她就上前幫忙打包文件、酒類和藝品等，打包完也不清楚是誰搬下樓載走，她也從未到百纖果屋拿資料。

楊宇晨說，和王振賢、前立委羅淑蕾相約當天，原以為是要幫母親還款，到現場才知道母親有用她的印章在本票上蓋章做擔保，羅淑蕾說印象中欠款5、6000萬元，羅只想把錢拿回去，「若房子轉給她，她就把蓋我印章的本票還我」。

她說，她戶頭中的600萬元是包含離婚前曾在敦陽科技工作，在前夫家的公司也有收入，離婚後前夫也有給錢，她事後因被母親借名當股東、幫公司作保，怕人家來討債，也怕帳戶被凍結，才會提領出來。

楊宇晨委任律師指出，楊宇晨前夫銀行帳戶有1000萬元，是前夫提供楊宇晨日常使用，離婚後楊宇晨已經提領光了，留在身邊當私房錢，欲證明楊宇晨身邊本來就有超過600萬元資金可以使用。

法官庭末諭知3月13日續行準備程序。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

楊文虎認罪！潤寅詐貸案開庭 「離台前才知女兒離婚」

台南議員谷暮哈就涉詐助理費 台南地檢署聲請羈押

星光歌手史修杰偽造母親簽名借10萬 改判2年

週刊爆女神主播偷吃小鮮肉　黃倩萍還原真相認3年前已離婚

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

楊文虎認罪！潤寅詐貸案開庭 「離台前才知女兒離婚」

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外，和女兒楊宇晨被依違反銀行法等罪起訴，楊文虎去年12月被押解回台；...

南亞科技38億元商業間諜案 跳槽工程師無罪

前南亞科技公司林姓工程師2017年5月離職轉任大陸半導體公司，被南亞指控以手機竊取公司機密文件，導致南亞蒙受鉅額損失，最...

涉詐千萬助理費 桃議員舒翠玲交保稱「我是冤枉的！」

桃園市6連霸市議員舒翠玲和先生張曉帆昨遭檢調搜索，桃園地檢署懷疑舒、張2010年起以舒的母親、哥哥等人當人頭，涉嫌詐領高...

永豐銀前理專涉侵占客戶9千萬 北檢搜索住處

永豐銀行忠孝分行前理專游朝旭被控從2013年至去年間，不法侵占至少7名客戶共約8000萬元，另將客戶名下不動產抵押借貸1...

偷運「戰略性高科技貨品」至伊朗 技嘉子公司遭搜索

技嘉集團旗下的子公司技宸，前年間未向經濟部國貿局申請並取得輸出許可證，即將一批「戰略性高科技貨品」經由香港運送抵伊朗，被...

台南檢警調查口罩囤積 傳喚藥局負責人說明

新冠肺炎疫情升溫，行政院宣布全面徵用醫療口罩，台南市南區一藥局經披露手握百萬口罩貨源，更以每個15元高價出售。台南市長黃...

潤寅千金哭了！控檢方不正訊問 「我一個人心裡會怕」

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外，和女兒楊宇晨被依違反銀行法等罪起訴；台北地方法院今天開庭，楊宇晨...

羅明村案非常上訴被駁 司改會盼特赦

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村偵辦槍擊案時被控收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，他認為自己是冤枉的，逃亡海外至今未歸。檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院審理後今年1月底駁回。司改會今開記者會，懇請總統特赦羅明村。

涉詐千萬助理費 桃議員舒翠玲遭聲押

桃園市6連霸市議員舒翠玲昨遭檢調傳喚，桃園地檢署查出舒從2010年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆，以及多名助理共同詐領高達1090萬的助理費，昨兵分3路搜索後，深夜將舒、張及陳姓助理向法院聲請羈押；舒翠玲有「議會戰將」外號，問政風格犀利，消息傳出地方相當驚訝。

兒子被懷疑對別人家女兒不軌 連累老父被打成四肢癱瘓

賴男懷疑姚男對他女兒不軌，4年前到姚男家興師問罪，欲出手毆打姚男，姚的父母上前制止，遭賴男打傷，其中姚父右側顱內出血，開...

涉詐助理費1090萬 桃市議員舒翠玲200萬元交保

桃園市6連霸市議員舒翠玲和先生張曉帆昨遭檢調搜索，桃園地檢署懷疑舒、張2010年起以舒的母親、弟弟等人當人頭，涉嫌詐領高...

熱門新聞

散布死亡白牌司機去過八大行業假訊息 調查局約談網友

涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

桃園衛浴公司經營不善 老闆夫妻開車到祖墳尋短雙亡

欠繳1513張罰單不理不睬 台北分署今商圈攔人扣貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。