潤寅千金哭了！控檢方不正訊問 「我一個人心裡會怕」

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外，和女兒楊宇晨被依違反銀行法等罪起訴；台北地方法院今天開庭，楊宇晨否認犯罪，並多次哽咽稱是她母親指示匯款，並指控檢方偵查時不正訊問。

楊宇晨去年在機場準備出境時被攔截，羈押至今；她今天開庭指出，台北地檢署檢察官去年9月20日訊問時，不讓她打電話找律師，並沒有經過同意，就讓調查局的人押著她去王威程家中搜索。

她說，同年12月23日提訊時，她見沒有律師到場，便表示不要開庭，但檢察官稱律師自動解除委任，且仍針對案件內容訊問，「是沒有強迫我回答，但就我一個人，還是會害怕啊！」這是她父母做的事情，但檢察官一直給她心理壓力，每次訊問就說又有哪些人被羈押了，「我會害怕，但又不能怎麼樣」。

檢方指出，要求楊宇辰提出遭不正訊問的具體內容和範圍，此部分涉及聲請調查證據及出證方式，庭後再具狀表示意見。法官諭知，被告下次庭期前閱覽偵訊光碟後，提出楊宇晨遭不正訊問的錄音勘驗內容，並提出電子檔，下次開庭當庭勘驗。

楊宇晨另指出，她是被母親王音之拿去當人頭借名登記為公司股東，並沒有參與公司任何營運，僅聽父母說公司營運沒有很好；她說，母親去年5月說公司要結束營運，隔天要出國，要她去公司幫忙匯款、收拾東西，但並沒有說要拿去何處，「當下我很驚慌」。

她指出，她去年6月3日到公司幫母親匯款，包括律師費、公司小姐遣散費，她確實有去匯款，但金額等節節完全不了解，直到晚上回公司見同仁都在打包物品，她就上前幫忙打包文件、酒類和藝品等，打包完也不清楚是誰搬下樓載走，她也從未到百纖果屋拿資料。

楊宇晨說，和王振賢、前立委羅淑蕾相約當天，原以為是要幫母親還款，到現場才知道母親有用她的印章在本票上蓋章做擔保，羅淑蕾說印象中欠款5、6000萬元，羅只想把錢拿回去，「若房子轉給她，她就把蓋我印章的本票還我」。

她說，她戶頭中的600萬元是包含離婚前曾在敦陽科技工作，在前夫家的公司也有收入，離婚後前夫也有給錢，她事後因被母親借名當股東、幫公司作保，怕人家來討債，也怕帳戶被凍結，才會提領出來。

楊宇晨委任律師指出，楊宇晨前夫銀行帳戶有1000萬元，是前夫提供楊宇晨日常使用，離婚後楊宇晨已經提領光了，留在身邊當私房錢，欲證明楊宇晨身邊本來就有超過600萬元資金可以使用。

法官庭末諭知3月13日續行準備程序。