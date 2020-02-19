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兒子被懷疑對別人家女兒不軌 連累老父被打成四肢癱瘓

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
賴男懷疑姚男對他女兒不軌，4年前到姚男家興師問罪，欲出手毆打姚男，姚的父母上前制止，遭賴男打傷，姚父右側顱內出血，經進行手術後，仍造成四肢癱瘓，台中高分院依傷害致重傷罪將賴判刑4年6月。圖／本報資料照
賴男懷疑姚男對他女兒不軌，4年前到姚男家興師問罪，欲出手毆打姚男，姚的父母上前制止，遭賴男打傷，姚父右側顱內出血，經進行手術後，仍造成四肢癱瘓，台中高分院依傷害致重傷罪將賴判刑4年6月。圖／本報資料照

賴男懷疑姚男對他女兒不軌，4年前到姚男家興師問罪，欲出手毆打姚男，姚的父母上前制止，遭賴男打傷，其中姚父右側顱內出血，開刀治療後仍四肢癱瘓，經被害人家屬提告，台中高分院依傷害致重傷罪將賴判刑4年6月。可上訴三審。

判決書指出，賴男自前妻處知悉姚男涉嫌對他的女兒不軌（姚男所涉犯行，已經台中地檢署檢察官為不起訴處分確定），欲找姚男理論，於2016年2月12日晚間，前往姚男位在彰化縣的住處，未經姚男或其家人同意，無故進入姚男住處。

賴男確認在場的人為姚男後，欲出手毆打姚男，姚的父親、母親見狀上前制止，賴男以拳頭毆打姚父，也打傷姚母，致姚父受有臉挫傷擦傷、胸腹挫傷疼痛、頭頸挫傷疼痛併右側顱內出血、左膝擦傷等傷害，姚母受有左耳後、右前臂、右手背受傷等傷害。

姚父因右側顱內出血，於2016年2月15日進行手術，之後造成四肢癱瘓之身體健康重大難治之重傷害（已於同年10月16日病死）。經被害人家人提起告訴。

賴男否認傷害致重傷害犯行，辯稱「當時姚父一直推我，我也不知道他有病，如果知道的話，就不會打他，且毆打姚父的部分，應該不會造成重傷或四肢癱瘓，如果這樣的話，員警就不會讓我離開了，且在我毆打姚父之前，他已經受監護宣告了，生活都無法自理了」，一審法官不採信，將他判刑6年，賴不服上訴二審。

台中高分院查出，被害人賴父於2016年2月12日至醫院急診後，未接受醫囑建議施以電腦斷層掃描等檢查及治療，導致於同年月15日因右硬腦膜下腔出血而緊急至醫院施以手術，並於術後仍生四肢癱瘓之重傷害結果。

二審合議庭以一審疏未併予審認作為賴男的量刑參考事由，亦有未洽。合議庭審酌賴男犯罪動機、是因懷疑姚男對其女兒不軌，本應理性尋合法途徑解決，竟前往姚男的家，因姚的父母出面阻攔，姚藉機跑離，即出手傷害姚的父母，致被害人姚父四肢癱瘓，予以改判為有期徒刑4年6月。

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