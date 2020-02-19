楊文虎認罪！潤寅詐貸案開庭 「離台前才知女兒離婚」

潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦詐貸386億元潛逃海外，和女兒楊宇晨被依違反銀行法等罪起訴，楊文虎去年12月被押解回台；台北地方法院今天開庭，楊文虎針對詐貸部分認罪，但不承認犯洗錢罪，稱他對詐貸細節均不清楚，都是他妻子處理，「直到離開台灣前才知道女兒離婚」。

楊文虎表示，針對向銀行詐貸一事不爭執，但細節他不清楚，只知道他妻子和福懋公司等人談妥在銀行照會時提供協助，至於之間對價關係她不知情，「這種事情本來就不能讓太多人知道」。

楊文虎指出，公司長久以來用「借新還舊」方式操作，「最後欠的錢沒有那麼多」，若起初操作的幾筆沒有還的話，這種業務也不會持續往下走；另關於詐貸金額，他說，時間太久且手邊沒有資料，但銀行依照資料提供數據，他沒有意見。

他說，公司財務長久非常吃緊，「每天都在擔心明天是否可以過關」，而他去年5月31日決定要離開台灣，並沒有和國內相關人等聯繫，連女兒和兒子也不知情。

楊文虎說，他和妻子從來沒有給女兒金錢，僅有每月薪資，並沒有額外給錢，女兒也沒有涉入公司營運；女兒離婚前，前夫家公司每月會給她7萬5000元薪水，但離婚後應該就沒有了，「女兒離婚我都不知道，直到我要離開台灣前才知道她離婚」。

他指出，他去年4月間和律師黃呈熹見面，目的是想找黃替公司和星展銀行談債務協商，但最後雙方條件沒有談攏而破局。他也否認洗錢犯行，當時匯給黃呈熹第一筆12萬元是顧問費，事後分3次匯的500萬元則是律師費，「當初談好三審500萬元」，但沒有細談訴訟形式、時間、人等。