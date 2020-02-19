涉詐助理費1090萬 桃市議員舒翠玲200萬元交保

桃園市6連霸市議員舒翠玲和先生張曉帆昨遭檢調搜索，桃園地檢署懷疑舒、張2010年起以舒的母親、弟弟等人當人頭，涉嫌詐領高達1090萬元助理費，今衣貪汙、偽造文書罪嫌將舒、張及陳姓助理聲押禁見；桃園地院今中午裁定舒翠玲、張曉帆各200萬元交保，陳姓助理30萬元交保。

檢方指出，舒翠玲（56歲）為桃園縣第14、15、16、17屆縣議員，以及桃園市第1屆市議員，目前桃園市第2屆市議員，涉嫌從2010年起就以未實際擔任助理的2名陳姓，以及舒的母親、弟弟當人頭，由舒出具不實文書，向桃園（縣）市議會申報公費助理薪資，詐領達1090萬元。

桃園地檢署昨兵分三路搜索，訊後以舒、張及2名陳姓人頭助理涉嫌重大，依貪污治罪、偽造文書將舒、張及陳聲請羈押禁見，另名陳姓助理諭令5萬元交保。

桃園地院今上午11點10分開羈押庭，庭訊大約2個小時，裁定舒翠玲、張曉帆各200萬元交保，陳姓助理30萬元交保，目前當事人正在籌措保釋金中。