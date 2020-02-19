台鐵段長伸「林志玲級」新人褲縫摸臀 和解獲緩刑

台鐵劉姓機務段長前年帶女部屬巡查路線、抄水表，卻在兩人比鄰坐在板橋站月台時，伸手進她牛仔褲後褲縫摸臀。新北地院依性騷擾防治法判劉4月徒刑，得易科罰金；劉和檢方皆上訴。檢方認為劉無悔意，還指控女方是想獲取較輕鬆的工作才構陷，量刑過輕。台灣高等法院認為劉和被害人已和解，駁回上訴，並宣告緩刑2年。

劉緩刑期間付保護管束，不得直接或間接騷擾、跟蹤或非必要地聯絡被害人，且不得洩露案件相關內容給第三人。

女部屬當時指控，2018年5月4日出差，但劉講的內容都與工作無關，一下說她是他「心目中的林志玲」，一下又說她就像一塊「豆腐」，讓人捨不得下手，後來就藉口「內褲露出來」，伸手侵犯。她說，當時腦筋一片空白，但因對方是高階主管，而自己到職不滿1年，還沒升正職，又需要這份工作，所以沒有動作。

一審時，劉否認犯行，辯稱發現女部屬服裝不整，出於好意才協助對方把衣襬拉起來，沒有碰到對方。律師辯護，稱女部屬可能是為了換輕鬆一點的工作單位才誣陷。

新北院調閱月台監視器，畫面拍到劉將手伸到女部屬身後，女部屬馬上從座椅彈起來整理衣服；畫面顯示女部屬當時穿的外衣蓋住褲頭，無法看到她內褲是否有外露，認定劉胡說想卸責。

檢察官認為一審只判劉4月徒刑，明顯太輕，且說女方是想挑輕鬆的工作才誣陷，這是對女方的二度傷害。

高院認為劉姓段長雖在二審時才認罪，已經對被害人造成一定傷害，但這段期間他和女方達成和解，一審也沒有量刑過輕的問題，駁回雙方上訴。

因劉無其他犯罪紀錄，高院審酌他是一時失慮，後來也誠心致歉、承諾不再犯，女方也在劉認罪後同意給他緩刑，因此宣告刑暫不執行為當。如果劉在緩刑期間違反緩刑條件，緩刑將被撤銷；本件不得上訴。