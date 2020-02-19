高雄戶政公務員傳貪汙 涉侵占三星公務手機遭交保2萬

高雄地區某戶政機關的王姓主管去年5月調其他單位時，涉繳回自己手機「三星NOTE 2」侵占公務機「三星NOTE 4」，沒想到該支手機被汰換拍賣出去後，購得民眾反映手機型號與公告不符，內部才查出疑似調包；高雄市調處昨天通知王到案說明，並依涉犯侵占公有財物罪嫌移送，高雄地檢署訊後命他2萬元交保。

據了解，三星NOTE 2為2012年9月上市、NOTE 4則是2014年9月，皆為旗艦機種，乍看外型相像，不過4代的螢幕大0.2吋，由於上市時間相隔2年硬體規格也有提升，4代比2代還高階，檢調將深入釐清究竟是一時不小心拿錯，或故意侵占；若王姓主管被依侵占公有財物罪起訴，該罪可處無期或10年以上有期徒、併科罰金1億元以下，不過不法利益在5萬元以下得減輕刑度。

檢調查出，50幾歲王姓男子任職高雄地區的戶政機關，去年5月他要改調其他單位，依規定須繳回他持有公務手機三星NOTE 4，不料他繳出自己原有的三星NOTE2，承辦人員第一時間也未發現繳錯。

不料後來高雄市政府辦理公務手機汰換並拍賣，購得王姓男子手機的民眾比對後，發現公告的手機為NOTE 4，到手卻變成NOTE 2，該戶政機關接獲反映清查，循線詢問已調離的王姓男子，他得知事情曝光趕緊自行繳回NOTE 4。

高雄市調處接獲此線索並報請偵辦，陸續訪查戶政機關的公務手機承辦人，也取得該支公務手機後，昨天首度傳喚王姓主管到案說明，並懷疑有貪汙之嫌移送檢方訊問。