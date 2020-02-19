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台南議員谷暮哈就涉詐助理費 台南地檢署聲請羈押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南市無黨籍山地原住民谷暮‧哈就遭檢舉，擔任台南縣市合併後直轄市第1至3屆議員期間涉詐領助理費用，檢方向台南地院聲請羈中。圖／翻攝自谷暮‧哈就臉書
台南市無黨籍山地原住民谷暮‧哈就遭檢舉，擔任台南縣市合併後直轄市第1至3屆議員期間涉詐領助理費用，檢方向台南地院聲請羈中。圖／翻攝自谷暮‧哈就臉書

台南市無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就遭檢舉台南縣市合併直轄市，擔任第1至3屆議員期間，涉嫌以人頭充當助理或以少報多，向市議會詐領助理費用等，檢方獲報後，指揮南機組等昨天分赴服務處及市議會研究室等搜索，扣得電磁紀錄、帳冊等物，陸續傳訊她本人在內15人到案。檢方漏夜偵訊，認她涉嫌重大且有串供之虞，今天上午向台南地院聲請羈押。

台南市議員谷暮‧哈就雖是無黨籍，但加入民進黨團運作，也曾任黨團總召，與執政黨關係友好。她經檢舉後，深夜到案說明，直至今天凌晨4時許，檢方訊後，認她涉嫌重大，並向台南地院聲請羈押。據調查，谷暮本人否認涉案。服務處主任表示，昨天遭檢方傳訊，但相關細節部分已進入司法程序，不方便多講。

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