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陳幸妤恩師被控偷拍 「動機可疑但未遂」無罪確定

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
牙醫師楊世芳遭女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴，但一、二審皆認為「竊錄未遂」不構成犯罪，楊無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片
牙醫師楊世芳遭女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴，但一、二審皆認為「竊錄未遂」不構成犯罪，楊無罪確定。示意圖／聯合報系資料照片

陳幸妤恩師、牙醫師楊世芳前年被女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴楊，他辯稱有人偷踩馬桶坐墊「才裝攝影機想抓人」。台北地院以楊未拍到被害女子隱私，而妨害秘密罪不處罰未遂犯，判楊無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回確定。

楊世芳在台北市大安區開設個人工作室，他曾是前第一家庭成員陳幸妤的老師。檢方指控，2018年6月9日下午，一名女病患到楊的工作室求診，女病患上完廁所後，發現楊在廁所垃圾桶內架設攝影機，報警處理。

女病患說，因矯正牙齒而求醫，內急上廁所完發現垃圾桶內的報紙挖了小洞，裡面包著1台錄影機，鏡頭朝向馬桶，她傳訊息給男友，並將鏡頭拉反、下樓報警。她會同員警再進入廁所檢視，發現錄影機還在，且鏡頭再度轉回馬桶。

楊坦承安裝攝影機，但否認妨害秘密。楊說，裝攝影機不是要拍被害人上廁所，是因有人上廁所將馬桶坐墊踩髒，為了要確認是誰踩的，才架設攝影機；楊還辯稱，主要是想拍鞋子來確認，而且畫面也沒拍到別人的隱私部位。

北院勘驗攝影機內的檔案，只拍到被害人第二次回頭查看的畫面，沒有拍到她第一次上廁所時的隱私部位及非公開活動，難以認定楊確實開啟攝影機並錄到被害人上廁所，屬「竊錄未遂」。攝影機雖有拍到身著短褲的人數度進出廁所，但不是提告的被害人，檢察官聲請勘驗的扣案攝影機也未查出有拍攝到被害人的如廁，判楊無罪。

檢察官上訴，高院開庭時，楊仍認為自己無罪。

高院認為，楊世芳在廁所裡架設攝影機「動機固令人質疑」，但檢察官上訴理由也肯認扣案的攝影機沒拍到女病患第一次進入廁所內如廁的畫面，只拍到她因懷疑楊而報警後，帶同警方回到工作室的影像，竊錄未遂不構成犯罪。

檢察官是起訴楊世芳竊錄女病患「第一次」進入廁所內如廁的畫面，但上訴卻是針對未經起訴的「第二次」帶警方回現場畫面，高院認為這不在審判範圍內，駁回上訴確定。

陳幸妤
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