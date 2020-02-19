監守自盜！海軍下士搜刮皮鞋「便宜賣」 判刑5月獲緩刑

海軍官校總務處服役的黃姓下士被錢逼急，將歪腦筋動到庫房存放的軍用皮鞋瑕疵品上，前年與弟弟聯手潛入庫房掃貨，並登臉書二手買賣社團發文「工廠結束營業，全新皮鞋便宜賣」，用百元低價賤賣軍用皮鞋。橋頭地院近日審結，依竊取軍用品情節輕微罪，判黃姓下士有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

起訴指出，黃姓下士負責管理旗庫，某天突然發現庫房內有小門互通，輾轉窺知廢品庫內存放有1批瑕疵皮鞋。急需孔急的黃一時利慾薰心，先在「高雄買賣二手市集」上張貼皮鞋照片，並貼文說「工廠結束營業，全新皮鞋便宜賣」，稱若在左營、楠梓面交，每雙100元，其餘地方面交則每雙150元；貼文一出，吸引多名買家搶購一空。

接著黃姓下士看準假日無人看管庫房，前年11月25日上午假裝要洽公，卻偷偷載不具有軍人身分的弟弟進入營區庫房，聯手搜刮瑕疵軍用皮鞋70雙，隨後直驅與買家面交，變現7千元。

整起案件直到軍校內保防官赫見二手買賣訊息，通報調查，才戳破黃姓下士監守自盜行徑；軍方損失約6萬3420元。檢方偵查時，海軍官官校總務處上士補給士表示，遭竊的皮鞋是瑕疵品，留置廢品區供學生臨時汰換使用。

黃姓兄弟坦承犯行，橋頭地檢署根據庫房監視器畫面及相關證述，認定黃姓下士涉犯海陸空軍刑法中的竊取軍用品罪嫌，其弟則涉嫌犯竊盜罪。

橋頭地院審理認為，黃姓下士利用地利之便，潛入海軍官校庫房行竊，竊得的瑕疵軍用皮鞋與武器、彈藥不同，屬於日常軍用補給備品，犯罪情節還算輕微，但黃姓兄弟因貪圖私利，共犯軍用品竊案，造成國軍軍品管理紊亂，還影響軍紀，實屬不該。

承審法官考量，黃姓兄弟坦犯行，且已賠償軍方損失的6萬3420元，與軍方達成和解，軍方具狀請求法官從輕量刑並給予緩刑自新機會，依陸海空軍刑法竊取軍用物品情節輕微罪，判處黃姓下士有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，其弟也遭依共同犯竊盜罪，判處有期徒刑5月，同樣得易科罰金15萬元，兩人均獲緩刑2年，可上訴。

據悉，黃姓下士已在前年12月20日遭撤職。