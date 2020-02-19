快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擅闖外埔老宅直播稱鬼屋 人氣直播主吳小哲被訴

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，台中地檢署今天依侵入住宅、加重誹謗等罪起訴吳小哲姓直播主。圖／翻攝吳小哲探險台
直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，台中地檢署今天依侵入住宅、加重誹謗等罪起訴吳小哲姓直播主。圖／翻攝吳小哲探險台

直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋、恐怖在線」網站上直播，並以「想看我開棺驗屍人數先破給我看」的聳動標題，吸引網友點閱影片，並於影片中談「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」，致屋主史婦困擾不已提告，台中地檢署今天依侵入住宅、加重誹謗等罪起訴吳小哲姓直播主。

人氣直播主吳小哲（真名是吳季哲）去年8月與其他直播主發生糾紛， 遭斷手斷腳。吳小哲因侵入民宅拍攝，經屋主史婦提告，檢察官傳訊吳到案，開庭時他坦承侵入民宅拍攝直播，很「阿莎力」的承認。檢察官詢問屋主史婦是否願意與吳和解？史婦當庭表示不願與吳談和解。

吳姓直播主（41歲）於去年6月21日晚間，夥同一群人前往中市外埔區長生路史姓婦人所有的老舊房子門口徘徊，經黃姓鄰居察覺後上前詢問，吳竟佯稱因拍戲需要取景房屋外觀，且會詢問屋主。

吳等人未經史婦的同意，利用梯子搭房屋窗戶，擅自侵入房屋內，除四處徘徊外，並拍攝影片上傳至他的臉書「吳小哲探險台（勇闖鬼屋、恐怖在線）粉絲專業網站上直播，並以想看我開棺驗屍人數先破給我看」的聳動標題，將這房間當作鬼屋或凶宅，而以探險直播公開方式吸引網友點閱影片。

吳於影片中對話談及「這房屋是有人還是沒人？」、「這裡頭到底有屍體嗎？不然怎麼會飄這種味道」、「這味道真難聞」、「有人在講話」、「有人在走路、真的有人在走路」、「遺照那裡真是恐怖」、「（女人驚嚇、大聲尖叫）」、「有聲音、有聲音、有人在敲玻璃的聲音」、「那個聲音又來了，有人帶走路。樓上有人在走路。」

吳以此播放影音（含文字、圖片）不實指摘這房屋為鬼屋，使鄰居、親友、網友對這房屋及屋主非議或批評，致屋主史婦困擾不已，足以生損害於史婦名譽與人格。經史婦提告，吳男自白，檢察官予以起訴。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

53年日式町屋華麗轉身 老宅注入靈魂與幸福生活感

網路直播 富邦媒搶攻眼球商機

鎖定眼球商機！富邦媒加碼開直播 首檔主題式節目上線

直播／台灣首例新冠肺炎死亡引民眾心慌 指揮中心晚間9點半說明最新防疫

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

再給100萬也留不住陸妻 中風遭嗆「你不行」斃她命

中風的呂姓男子懷疑王姓陸配外遇，去年8月在她經營的檳榔攤口角，當晚返回宜蘭頭城住處時，又繼續吵，呂拿手果刀狂刺妻子身體5...

台南議員谷暮哈就涉詐助理費 台南地檢署聲請羈押

台南市無黨籍山地原住民議員谷暮‧哈就遭檢舉台南縣市合併直轄市，擔任第1至3屆議員期間，涉嫌以人頭充當助理或以少報多，向市...

陳幸妤恩師被控偷拍 「動機可疑但未遂」無罪確定

陳幸妤恩師、牙醫師楊世芳前年被女病患指控在牙醫矯正工作室廁間安裝攝影機，偷拍女病患如廁，檢察官依妨害秘密罪起訴楊，他辯稱...

監守自盜！海軍下士搜刮皮鞋「便宜賣」 判刑5月獲緩刑

海軍官校總務處服役的黃姓下士被錢逼急，將歪腦筋動到庫房存放的軍用皮鞋瑕疵品上，前年與弟弟聯手潛入庫房掃貨，並登臉書二手買...

豐原瘋傳車行司機染武漢肺炎 中打帶回張貼者法辦

昨天網路瘋傳一張截圖，疑為某酒店公告店內員工，不要叫特定車行的計程車，原因是該車行的計程車司機有「武漢肺炎」，引發居民恐...

擅闖外埔老宅直播稱鬼屋 人氣直播主吳小哲被訴

直播主吳小哲為了衝粉絲數，去年未經史姓婦人同意，擅自侵入史婦位於台中市外埔區的老舊房子，拍攝影片上傳至他的臉書「勇闖鬼屋...

名指揮家溫以仁控傳藝人員偽造文書 遭起訴誣告

國立傳藝中心原聘溫以仁擔任台灣國家國樂團專任指揮，合約至2008年底止，他因未遭續聘，參加「一個人進入複選」的甄選也沒錄...

花蓮縣府「買新聞」 謝公秉遭記過2次、罰款10萬元

花蓮縣政府2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，與14家媒體的15名在地記者個...

關渡平原遭非法棄置廢棄物 環保局交由檢警偵辦

北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案，將現場處理棄置廢棄物土地的張姓行為人依涉及違...

羅明村非常上訴被駁回 司改會：官民武器不平等

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村遭控偵辦槍擊案時收賄50萬元，最高法院依貪汙罪判13年定讞。檢察總長認為被告曾主張檢察...

羅明村非常上訴被駁回 司改會懇請總統特赦

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村遭控偵辦槍擊案時收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，羅逃...

熱門新聞

好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

散布死亡白牌司機去過八大行業假訊息 調查局約談網友

桃園衛浴公司經營不善 老闆夫妻開車到祖墳尋短雙亡

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

欠繳1513張罰單不理不睬 台北分署今商圈攔人扣貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。