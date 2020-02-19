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名指揮家溫以仁控傳藝人員偽造文書 遭起訴誣告

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

國立傳藝中心原聘溫以仁擔任台灣國家國樂團專任指揮，合約至2008年底止，他因未遭續聘，參加「一個人進入複選」的甄選也沒錄取，與傳藝中心發生一連串訴訟。溫認為評選會議委員劉寶琇私下竄改表單，提告劉女及其胞弟涉妨害秘密、偽造文書。兩人獲不起訴後，劉弟反控溫誣告，台北地檢署調查後，今依法起訴。

溫以仁2008年受傳藝中心前身、國立台灣傳統藝術總處籌備處聘為台灣國家國樂團專任指揮，他認為甄選召集人、評選會議主席柯基良(歿)明知國樂團指揮1年1聘，年年皆續聘，卻沒續聘他，還另行對外公告甄選。

溫自行報名甄選，他認為自己是為唯一參與複選的人，柯卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄決議事項第7項第9點「面談不打分數，最後一場面談結束後，舉行複選會議，預計於7月4日下午5點開會，以投票方式選出一位適合候選人，以得票超過三分之二（含三分之二）者當選。」的內容，以他得票未超過三分之二為由，宣告未錄取。

溫主張柯基良(歿)，委員劉寶琇、陳乃國，列席人陳為賢刻意不讓他當選，以「偽造公文書」、「違反行政中立」、「違反平等原則」、「妨害名譽」、「不實登載公文書」等手段作梗，請求國賠90萬元並登報道歉。

二審去年7月17日判敗訴，最高法院11月駁回上訴，全案確定。溫認為劉女私下竄改表單，提告劉女及其胞弟涉妨害秘密、偽造文書。兩人獲不起訴後，劉弟反控溫誣告，檢察官調閱相關卷證後，認定僅片面指訴，今依法起訴。

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