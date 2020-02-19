花蓮縣府「買新聞」 謝公秉遭記過2次、罰款10萬元

花蓮縣政府2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，與14家媒體的15名在地記者個人議價簽約蒐集輿情，監察院去年6月通過彈劾花蓮縣政府行政研考處長林金虎、前副秘書長謝公秉、新聞科長黃微鈞3名官員。公務員懲戒委員會日前判謝公秉記過2次，併罰款10萬元；林金虎減月俸百分之十，期間1年；黃微鈞記過1次，併罰款10萬元。

對這起「花蓮縣府買新聞」的宣判，公懲會認為事證明確，未行言詞辯論，2月12日當天也未公開宣判；判決書「為了遮掩個資」，至今未上網公開。

監委彈劾理由指出，此案侵害民眾對新聞媒體應有客觀中立性及可信度的信賴，有違憲法十一條規定，嚴重影響政府公信力。核有浪費公帑，作業草率，督導不周等重大違失。

監委彈劾事由是，時任縣府副秘書長的謝公秉，指示行政研考處新聞科，2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等採購案共25件，致令媒體成為政府公布門傳聲筒或代言人，侵害民眾對新聞媒體應有客觀中立性、可信度的信賴，違反憲法第十一條的規定，也嚴重影響政府公信力。監院認為謝等人有浪費公帑，作業草率，督導不周等重大違失。

監委王幼玲指出，這些標案事後經審計部與工程會的審核，挑出很多缺點，包括採用不上網公告的限制性招，理由不明確；標單本身規格不夠明確；驗收不確實，未符合規格者照樣通過；決標遲遲不公告等。

曾任中國時報總編輯的王美玉說，自己在新聞業卅年，知道如今媒體環境極差，置入行銷很普遍，但是法令有相關規範，廣告和新聞報導還是要分清。在本案中，身為第四權的媒體角色被扭曲，成為縣府的「契約工」；甚至於用納稅人的錢包裝成採購案，直接找記者當「包商」，也等於「讓記者背叛了自己的公司」。

時任縣長的傅崐萁不在彈劾之列。監委指，傅崐萁也接受過約詢，當時傅表示自己「公務繁忙，不管小案子」，平常與謝公秉討論的事情非常多，不記得也不知道有這件事情。