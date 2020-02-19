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關渡平原遭非法棄置廢棄物 環保局交由檢警偵辦

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供
北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供

北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案，將現場處理棄置廢棄物土地的張姓行為人依涉及違反廢棄物清理法第46條第4款規定，由警方帶回警局製作筆錄後，以現行犯移送士林地檢署偵辦；環保局表示，張供稱是受託，與地主、委託人關係待檢警釐清。

環保稽查大隊長顏伶珍表示，關渡平原一帶有些土地位屬偏僻，易遭不肖人士傾倒廢土或棄置廢棄物，因此一直是重點巡查區域；這次遭棄置廢棄物的地點位於北投區承德路7段401巷620弄內，巡查人員是在農曆年後發現有土地外圍架設圍籬，有可能遭非法棄置或填埋廢棄物，因此鎖定該地點加強巡查。

顏伶珍說，巡查人員在15日早上9點巡查時聽到圍籬內有機具作業聲，因此立即依程序通報警方聯合查緝，當場查獲張姓行為人正在操作機具進行整地，土地經張開挖後，發現有遭傾倒、堆置及回填大量營建廢棄物如廢木材、廢塑膠、廢太空包袋、碎磚瓦及摻雜各類垃圾的情況，已涉違反廢棄物清理法第46條第4款行政刑罰規定，最重有5年刑責，並得併科1500萬元以下罰金，同時追償不法利得。

顏伶珍說，關渡平原有些土地位屬偏僻，加上土地常是多名地主共同持分，地主常因產權關係疏於管理，讓不肖人士藉機占用土地傾倒棄置廢棄物，並將善後工作留給地主承擔；若土地所有人、管理人或使用人，容許或因重大過失讓土地被非法棄置廢棄物，也必須負擔清除處理責任。

北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供
北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供
北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供
北市環保局與警察局北投分局15日共同查獲一件關渡平原土地遭非法棄置廢棄物案。圖／環保局提供

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