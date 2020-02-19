羅明村非常上訴被駁回 司改會：官民武器不平等

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村遭控偵辦槍擊案時收賄50萬元，最高法院依貪汙罪判13年定讞。檢察總長認為被告曾主張檢察官上訴逾期，法院卻未依職權調查， 顯然會影響判決，提起非常上訴。最高法院駁回後，司改會義務律師團今呼籲檢察總長再次提起非常上訴。

非常上訴理由指出，本件一、二審都判有罪，經最高法院發回，高院更一審判無罪，經檢察官上訴，最高院再度發回，高院更二審判有罪，最高院駁回定讞。

但被告主張，檢方對更一審判決上訴逾期，但最高院僅用「送達證書」上記載時間為「91年2月18日」及檢察官在上面蓋的簽收章日期是同日，認定是在「91年2月27日」提起上訴，上訴未逾期而撤銷發回二審。

更二審審理時，被告仍主張檢方上訴逾期，並請求傳喚更一審判決書送達人謝姓法警、高檢檢察官。不過，法院未依職權調查，僅依「送達檢察官裁判書書類登記簿」、「送達回證」認定未逾期。最高院也沒調查上訴是否合法，就駁回上訴。

最高法院表示，非常上訴未指出本件有何其他證據客觀上足認法警在「91年2月18日」前，已依刑事訴訟法第58條規定對檢察官完成送達。僅憑謝姓法警證詞等及再審裁定部分意旨，指摘歷審判決未究明上訴是否逾期，致判決有違背法令情形，自無理由。

司改會今指出，最高法院認為，縱然法警確有於91年2月4日當天，依照法警送達作業慣例，將判決正本放置於檢察官辦公桌上，但依然未發生合法送達效力，換言之，本案一直到檢察官簽收回證的2月18日，才合法送達，故檢察官上訴並未逾期。

本次最高法院的判斷，明顯與過往相歧。例如，2006年，劉承武檢察官逾期上訴案中，認定刑事訴訟法第58條固規定對檢察官的送達要向檢察官為之，但實務上，檢察官因開庭等原因暫時不在辦公處所的情況十分常見，故客觀上只要是判決已處於隨時可收受送達狀態，即屬合法送達。

也就是說，實務上並未要求檢察官親自簽收才算數。也因此，當劉承武主張應以「檢察官親自受領」為合法送達標準，當年法院仍認定他逾期上訴，維持前教育部長楊朝祥等高官的無罪判決。

在本案，羅明村卻沒有遇到這般「司法的堅持」，反而因為完全相反見解而被駁回，同是被告，官民之間，處境截然不同，卻沒有人能告訴他為什麼。