羅明村非常上訴被駁回 司改會懇請總統特赦

前台北縣警局新莊分局刑事組長羅明村遭控偵辦槍擊案時收賄50萬元，11年前最高法院依貪汙罪判13年，褫奪公權5年定讞，羅逃亡海外至今未歸；檢察總長江惠民提起非常上訴，最高法院審理後今年1月底駁回。司改會今開記者會，懇請總統特赦羅明村。

羅明村被控於1997年間，轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，黃打電話向羅表示槍擊案非他所為，羅要他出面說明，但他承諾會找人出來頂罪，並且「禮數」會照給，請幫忙不要追究其他人。

羅被指控在明知黃漢旗犯下槍擊案，收受對方50萬元賄款，並由黃男叫小弟出面頂罪，將小弟逮捕移送法辦；檢方起訴羅明村，他矢口否認犯罪。

高等法院更一審判無罪，經最高法院發回，更二審改判有期徒刑13年、褫奪公權5年，2009年最高法院駁回上訴定讞。律師團主張，更一審判決後，檢察官逾期上訴，全案應無罪確定，不會有後續有罪判決。

羅明村大女兒代父向高院聲請再審，法院審理後認為，先前有罪判決中已審理過測謊供詞，並非「未經審酌」新證據；且經調閱判決書送達時間，未超過10天上訴法定期限，並未違法上訴，因此駁回。

提起抗告後，最高院認為即使是上訴逾期，因屬重大違背法令，應循非常上訴途徑救濟，而非再審，2018年11月間駁回確定。江惠民提起非常上訴，但最高院認為，證據不足以認定確定判決有違背法令情形，今年1月間駁回。

司改會今表示，本來以為，平反的曙光將要照進本案。畢竟，當年的法警已在再審審理期間作證，證明該無罪判決在91年「2月4日」就送到法警室，並由法警於同日置於檢察官桌上。

而送達證書上押「2月18日」是因為當年高檢署有蓋回證印戳時往後蓋兩周日期。此證詞加上當年高檢署會議座談會決議為佐證，足以認定高檢署收受判決日期為「2月4日」與送達證書「2月18日」記載不合。檢察官直到「2月25日」才上訴，已逾期。

律師林俊宏說，一般民眾的判決書寄到管理員那一刻就當作合法送達，但法院對檢察官卻不是這樣，要檢察官看到收到才算合法送達，如果檢察官都不簽收？官民武器不平等。

最高法院為讓檢察官送達合法，做出官民不同調的見解。當年司法行政陋習所造成的錯誤，並不只是侵害人民訴訟權、程序權，更是直接導致羅明村至今持續含冤。

司改會呼籲檢察總長再次為羅明村提起非常上訴，並懇請總統赦免羅明村。刑事訴訟法應修法改採對檢察官送達也一律郵務送達，根本性改變官民不同調的送達方式。