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涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押
桃園市6連霸市議員舒翠玲昨遭檢調傳喚，桃園地檢署懷疑舒從2010年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆，以及多名助理共同詐領高達1090萬的助理費，昨兵分3路搜索後，深夜將舒、張及陳姓助理向法院聲請羈押；舒翠玲有「議會戰將」外號，問政風格犀利，消息傳出地方相當驚訝。
桃園地檢署指出，全案經肅貪組檢察官陳淑蓉偵辦，昨天早上指揮桃園市調查處持搜索票，搜索舒翠玲服務處、住家，以及陳姓助理住處等3地，並同步前往桃園市議會調曲相關檔卷、文件。
檢方指出，舒翠玲（56歲）為桃園縣第14、15、16、17屆縣議員，以及桃園市第1屆市議員，也是目前桃園市第2屆市議員，涉嫌從2010年起就以為實際擔任助理的2名陳姓、2名舒姓人等作為助理，向桃園（縣）市議會申報公費助理薪資。
檢方認為，舒從2010年起至今，使桃園市議會出納人員，依舒出具的不實問書，將助理薪資撥發制人頭帳戶，詐領不法所得達1090萬元。
經傳喚舒翠玲、舒的先生張曉帆及助理等一共6人，認定舒、張，以及2名陳姓助理涉嫌貪汙治罪條例公務員利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌，犯罪嫌疑重大，依法將舒、張及陳聲押，另名陳姓助理5萬元交保，桃院地院目前準備開聲押庭中。
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