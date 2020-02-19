防疫無空檔 交通熱點路檢、板橋警強力取締成效佳

新冠肺炎疫情持續肆虐，因應政府防疫政策，高中職及大專院校均延後開學，板橋警方為防制青少年車聚夜遊製造噪音及街頭競速等危險駕車行為，2月初至昨晚針對青少年、噪音車容易出沒路段進行聯合稽查，共計攔查96部噪音車、且186件交通違規中更有45件是未滿18歲無照駕駛，警方將函請環保局或監理機關依法舉發。

板橋警方表示，除針對青少年常逗留場所實施臨檢外，前天與昨天已連續兩天從晚上10時至隔天上午6時，在板橋區縣民大道、四川路一段等青少年車遊及噪音車聚集出沒路段設置路檢點進行攔檢稽查勤務。

警方也針對變更車體、未戴安全帽、無照駕駛等各項違規行為，分別依道路交通管理處罰條例告發，警方也將持續進行稽查勤務，全力守護板橋居民夜間生活品質。