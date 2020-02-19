星光歌手史修杰偽造母親簽名借10萬 改判2年

曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史修杰，為籌措賭資而到當舖借款，他除在本票上簽自己的名字外，也偽造母親署名。曾姓當鋪業者拿著本票向新竹地院聲請本票裁定，史母接到民事裁定覺得詭異，具狀聲明異議，並提確認本票債權不存在之訴，曾才知上當。新竹地檢署依偽造有價證券罪起訴，新竹地院判曾3年2月徒刑，高等法院今撤銷、改判2年徒刑。

史修杰2010年間因涉妨害性自主罪，遭判刑6月確定，同年又因販賣三級毒品而入獄，2013年12月27日縮短刑期假釋付保護管束出監，但後來假釋遭撤銷，又繼續服殘刑，2015年10月11日縮刑期滿執行完畢。史爭議不斷，2017年4月史與網友結怨，對方找上門，不知情的史母開門，她反遭兒子痛毆、受傷就醫，鬧上新聞版面。

曾姓當舖業者表示，史2016年12月21日拿著本票來借10萬，沒有想到發票人欄上頭竟是偽造她母親的署名。

史雖坦認未經母親同意或授權，但否認有偽造有價證券犯行，辯稱「本票不是我拿去的」，稱他在當鋪簽名的，是他我拿轎車去借錢，曾問他車子還有無貸款，他說有，對方問「車子是誰幫你貸的？」，他答「我媽」、「還沒繳完貸款」。史還拿老婆（2018年2月13日離婚）背書，指妻子當時陪同，在這之前本票已以他的名義簽完了。

史修杰表示，之後才了解車子貸款的事情，對方要他順便簽母親和老婆的名字，他以為本票要簽名和捺印才有效力，「不知道隨便簽個名字，我媽就變保人」，主張無偽造有價證券犯意。

地院考量史大學肄業，又在八大行業上班，卻稱不知本票要怎麼簽；且史已在發票人欄上簽署母親的名字，但妻子名字卻是隨意在本票上書寫，不具任何法律意義，法官也質疑史何以不在其他空白處，反選擇在發票人欄位簽署母親的姓名？顯然是要母親共負發票人責任。

刑法第47條第1項規定「累犯」定義，地院以史修杰前案紀錄來看，因他無偽造有價證券前科，不予加重最低本刑，但他恣意冒用他人名義偽造本票，擾亂票據制度交易安全，史母雖表示「不願追究」，地院判3年2月徒刑。

高等法院審理後，今撤銷一審判決，改判史2年徒刑。