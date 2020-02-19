快訊

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

第一線人員誰保護？防疫工作者的職安問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星光歌手史修杰偽造母親簽名借10萬 改判2年

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
有妨害性自主、販毒等前科的史修杰，在本票上偽造母親署押，吃上偽造有價證券罪，高等法院今判他2年徒刑。圖／取自facebook網站
有妨害性自主、販毒等前科的史修杰，在本票上偽造母親署押，吃上偽造有價證券罪，高等法院今判他2年徒刑。圖／取自facebook網站

曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史修杰，為籌措賭資而到當舖借款，他除在本票上簽自己的名字外，也偽造母親署名。曾姓當鋪業者拿著本票向新竹地院聲請本票裁定，史母接到民事裁定覺得詭異，具狀聲明異議，並提確認本票債權不存在之訴，曾才知上當。新竹地檢署依偽造有價證券罪起訴，新竹地院判曾3年2月徒刑，高等法院今撤銷、改判2年徒刑。

史修杰2010年間因涉妨害性自主罪，遭判刑6月確定，同年又因販賣三級毒品而入獄，2013年12月27日縮短刑期假釋付保護管束出監，但後來假釋遭撤銷，又繼續服殘刑，2015年10月11日縮刑期滿執行完畢。史爭議不斷，2017年4月史與網友結怨，對方找上門，不知情的史母開門，她反遭兒子痛毆、受傷就醫，鬧上新聞版面。

曾姓當舖業者表示，史2016年12月21日拿著本票來借10萬，沒有想到發票人欄上頭竟是偽造她母親的署名。

史雖坦認未經母親同意或授權，但否認有偽造有價證券犯行，辯稱「本票不是我拿去的」，稱他在當鋪簽名的，是他我拿轎車去借錢，曾問他車子還有無貸款，他說有，對方問「車子是誰幫你貸的？」，他答「我媽」、「還沒繳完貸款」。史還拿老婆（2018年2月13日離婚）背書，指妻子當時陪同，在這之前本票已以他的名義簽完了。

史修杰表示，之後才了解車子貸款的事情，對方要他順便簽母親和老婆的名字，他以為本票要簽名和捺印才有效力，「不知道隨便簽個名字，我媽就變保人」，主張無偽造有價證券犯意。

地院考量史大學肄業，又在八大行業上班，卻稱不知本票要怎麼簽；且史已在發票人欄上簽署母親的名字，但妻子名字卻是隨意在本票上書寫，不具任何法律意義，法官也質疑史何以不在其他空白處，反選擇在發票人欄位簽署母親的姓名？顯然是要母親共負發票人責任。

刑法第47條第1項規定「累犯」定義，地院以史修杰前案紀錄來看，因他無偽造有價證券前科，不予加重最低本刑，但他恣意冒用他人名義偽造本票，擾亂票據制度交易安全，史母雖表示「不願追究」，地院判3年2月徒刑。

高等法院審理後，今撤銷一審判決，改判史2年徒刑。

在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

教唆偽造本票 陳盈潔逆轉判無罪

陳盈潔被控涉嫌教唆大姊偽造本票 二審逆轉判無罪

戴腳鐐破窗逃出新竹地院 槍砲犯遭判一年徒刑

惡少逼小孩保母當眾表演活春宮 法官重判8年3月

相關新聞

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押

桃園市6連霸市議員舒翠玲昨遭檢調傳喚，桃園地檢署懷疑舒從2010年起，以虛報人頭方式和先生張曉帆，以及多名助理共同詐領高...

防疫無空檔 交通熱點路檢、板橋警強力取締成效佳

新冠肺炎疫情持續肆虐，因應政府防疫政策，高中職及大專院校均延後開學，板橋警方為防制青少年車聚夜遊製造噪音及街頭競速等危險...

星光歌手史修杰偽造母親簽名借10萬 改判2年

曾參加電視節目「超級星光大道」歌唱選拔晉級複賽的史修杰，為籌措賭資而到當舖借款，他除在本票上簽自己的名字外，也偽造母親署...

侄媳下體驗出他的DNA 一審判無罪、二審公訴不受理

大伯父阿權被控猥褻侄媳婦小月，檢察官以小月下體檢出阿權的DNA，依強制猥褻罪將阿權起訴，但一審以大伯父阿權年邁，右腳從大...

因病殺兄 檢促減刑安置

罹患思覺失調症的樊姓男子原與胞兄相依為命，去年十月他因發病涉持榔頭砸死哥哥，直到事發後第三天才被友人發現，高雄地檢署依殺人罪起訴，但請法院鑑定他精神狀態是否已欠缺辨識能力，依法減輕或免除刑責。

傳情色影片還下標「蘿莉」增點閱率 檢警網路巡邏送辦

嘉義縣朴子市23歲鄭姓青年，為增加影片點閱率，去年以自宅電腦設備，將裸露男女性器、胸部或性交的552部影片，上傳至某網路...

散布死亡白牌司機去過八大行業假訊息 調查局約談網友

新冠肺炎疫情持續升溫，首例中部地區白牌計程車司機死亡，引起中部地區人心惶惶，調查局彰化縣調查站查獲唐姓臉書用戶，涉嫌以帳號「礦泉水」名義，透過「花壇人俱樂部」群組，散布彰化秀傳過世的人去過特定八大行業等假訊息，今天火速依違反傳染病防治法約談唐到案。

大巨蛋案趙藤雄、李述德 再限制出境、出海8個月

台北地院審理遠雄「大巨蛋案」，合議庭今天裁定遠雄集團創辦人趙藤雄、趙的次子遠雄人壽總經理趙信清、前財政部長李述德等8人明天起限制出境、出海8個月。

欠繳1513張罰單不理不睬 台北分署今商圈攔人扣貨

在台北市大安區統領商圈擺攤的沈姓夫婦，被警方取締開出1513張罰單不理不睬，視公權力於無物，法務部行政執行署台北分署今天下午會同大安分局在捷運忠孝敦化站3號出口執法，當場查封沈姓夫婦欠繳鉅額罰鍰仍違規擺攤所販賣的大批襪子、提袋商品。

光頭「膠哥」行竊彩券 特徵似「火雲邪神」火速被逮

新北市土城區一名蘇姓男子（52歲），日前下午4時，於中央路一段某間彩券行行竊，得手市值60張5百元面額的刮刮樂。事後彩券行調閱監視器發現是蘇男所為，店家報警並請里長在臉書PO文邀里民抓賊。由於蘇男頂著「大光頭」特徵明顯，隔日就被民眾認出他在理髮店，便立刻報警逮人。蘇男辯稱因看不懂刮刮樂玩法，所以偷走後又棄置，但警方仍將蘇男依竊盜罪移送偵辦。

敬鵬大火釀6消防員亡！監院糾正桃園市府 移工何時「廠住分離」？

2018年敬鵬工廠大火除了造成6名消防員殉職，同時也有2名泰籍移工喪生。監察院今提出糾正，稱桃園市政府對移工生活環境有檢...

熱門新聞

好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

散布死亡白牌司機去過八大行業假訊息 調查局約談網友

桃園衛浴公司經營不善 老闆夫妻開車到祖墳尋短雙亡

欠繳1513張罰單不理不睬 台北分署今商圈攔人扣貨

台中驚傳凌晨二匪攔車強盜 白牌司機遭砍手腳搶走財物

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。