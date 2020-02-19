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侄媳下體驗出他的DNA 一審判無罪、二審公訴不受理

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
大伯父阿權被控猥褻侄媳婦小月，檢察官以小月下體檢出阿權的DNA，依強制猥褻罪將阿權起訴，一審以以罪嫌不足判決阿權無罪，檢察官不服上訴，台中高分院查出在檢察官上訴後，查出阿權死亡遂判決公訴不受理。圖／本報資料照
大伯父阿權被控猥褻侄媳婦小月，檢察官以小月下體檢出阿權的DNA，依強制猥褻罪將阿權起訴，一審以以罪嫌不足判決阿權無罪，檢察官不服上訴，台中高分院查出在檢察官上訴後，查出阿權死亡遂判決公訴不受理。圖／本報資料照

大伯父阿權被控猥褻侄媳婦小月，檢察官以小月下體檢出阿權的DNA，依強制猥褻罪將阿權起訴，但一審以大伯父阿權年邁，右腳從大腿處截肢，而她年輕四肢健全，大可靈活離開，且衣物完整無傷痕，遂以罪嫌不足判決阿權無罪，檢察官不服上訴，台中高分院查出在檢察官上訴後，以阿權死亡判決公訴不受理。

檢方起訴指出，阿權（化名）是小月（化名）前夫的大伯父，2017年9月1日，小月遭家人趕出家門，無處居住，求助大伯父阿權，暫時在他住處棲身。阿權於當日晚間，先要求小月進入房間和他同睡一張床，她一開始拒絕，表示自己睡客廳即可。他後來進一步表示如果不進房間一起睡，就要叫她搬出去。

小月一方面怕自己流落街頭，一方面不斷透過簡訊與前夫阿正聯繫，前夫均無回應，只好暫時同意進入大伯父房間睡覺。

未料，大伯父阿權趁此機會，於同日深夜，在他房間內，違反她的意願，以手撫摸她的胸部及私密處，雖她表達「不要這樣」，但他仍不予理會，持續撫摸她約3至4分鐘。後來被害人無法忍受，離開房間。此時前夫剛好來電，她告訴前夫後，由前夫報警處理。檢方依強制猥褻罪將阿權起訴。

法官審理時，阿權否認犯行，辯稱他沒有叫她到他的房間睡，當天他累得半死不可能去摸她，他的姪子阿正肖想他名下的房子，串通「小月」來誣陷，可能趁他騎車跌倒在醫院住院4、5天期間，阿正叫她到醫院照顧他2天，利用他服用藥物昏沉，她拉伊的手去摸下體，也可能他出院後，到住處居住幾天因故取得有他DNA的物品，才會驗出她下體有他的DNA。

一審合議庭查出，阿權年屆6旬、右腿截肢行動不便，而小月年輕、四肢健全，無論自行走進房間或不悅起身離開均靈活自如，並無他較為健壯懸殊之情，客觀而論，他應無得以壓制她體型優勢可言。

此外，小月前往醫院檢驗結果，無任何外傷乙情。徵諸一般強制猥褻犯罪，違反被害人意願、施以強暴等強制力而為，且因強拉被害人衣褲或被害人於過程中掙扎，常造成被害人身體受傷或衣褲破損。但本件他對她猥褻後，既未造她的身體外傷，所著衣褲亦無破損。遂以查無積極犯案證據，判阿權無罪。

檢察官不服，上訴二審，台中高分院合議庭查出阿權因強制猥褻案件，遭檢察官起訴後，由原審於108年8月23日判決阿權無罪後，檢察官不服提起上訴，而阿權於2010年2月1日死亡，遂將原判決撤銷，改判公訴不受理。

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