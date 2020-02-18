傳情色影片還下標「蘿莉」增點閱率 檢警網路巡邏送辦

聯合報 / 記者卜敏正/嘉義市即時報導
嘉義縣朴子市鄭姓青年為增加影片點閱率，去年將裸露男女性器、胸部或性交的552部影片，上傳至某網路論壇網站，並以「蘿莉」、「高中生」吸引點閱。記者卜敏正／翻攝
嘉義縣朴子市鄭姓青年為增加影片點閱率，去年將裸露男女性器、胸部或性交的552部影片，上傳至某網路論壇網站，並以「蘿莉」、「高中生」吸引點閱。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣朴子市23歲鄭姓青年，為增加影片點閱率，去年以自宅電腦設備，將裸露男女性器、胸部或性交的552部影片，上傳至某網路論壇網站，並以「蘿莉」、「高中生」吸引點閱，去年12月被高雄婦幼隊網路巡邏查獲，申請搜索逮捕、鄭男坦承散布猥褻物品，檢方本周依妨害風化罪嫌聲請簡易判決。

檢方指出，鄭姓男子偵訊時坦承犯行，但對於涉及兒童及少年，性剝削防制條例罪嫌則辯稱，相關影片都是從其他網站下載轉貼，不是他個人拍攝，所以並不確認影片中女子是否未成年，鄭只是想讓網友增加影片點閱率，才會用高中生、蘿莉的字眼吸引點閱。

檢察官認為，雖然鄭姓男子傳送影片標題中，有高中生、高中情侶、蘿莉等字眼，但無從確定影片中女子形貌，是否未滿18歲，加上鄭男已被聲請，依照妨害風化罪簡易判決，因此涉犯兒童及少年性剝削防制條例之罪嫌不為起訴。

鄭姓男子涉犯刑法第235條第1項，散佈、播送、販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供他人觀賞、聽聞者，可處2年以上有期徒刑，拘役或科或併科9萬元以下罰金。

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