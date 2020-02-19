因病殺兄 檢促減刑安置

罹患思覺失調症的樊姓男子原與胞兄相依為命，去年十月他因發病涉持榔頭砸死哥哥，直到事發後第三天才被友人發現，高雄地檢署依殺人罪起訴，但請法院鑑定他精神狀態是否已欠缺辨識能力，依法減輕或免除刑責。

檢方調查，卅多歲的樊姓男子十幾年前首次出現精神疾病，因此出現暴力行為，曾虐待貓、狗、砸車，曾住院治療，近年與胞兄同住鼓山區，兩人感情和善。

不料，去年十月一日樊姓男子突然發病，情緒控制不穩，竟拿榔頭朝哥哥頭、頸、胸部及四肢，當場導致顱骨骨折、腦出血、血胸、身體多處骨折重傷；樊行凶後未尋求救助，還在家門口進進出出，鄰居雖曾聽見慘叫聲、手拍打木門聲音，卻未多加留意，樊的胞兄因而陳屍客廳地上。

同月三日凌晨三點多，樊姓男子坐在住處巷口的檳榔攤前，宋姓友人經過詢問他胞兄情況，他回稱：「哥哥被打死了」，宋趕緊報案陪同警方前往查看。

檢方根據相關事證，依殺人罪起訴樊姓男子，但認為他們兄弟彼此感情很好，平時相互扶持羈絆很深，因樊長期受精神疾病所苦才會殺死哥哥，情輕法重，向法官請求減輕或免除其刑；若未達免刑標準，在坐完牢後，應讓樊男去相當處所施以監護處分，避免危害公共安全。