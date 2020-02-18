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弟榔頭殺親哥伴屍3天 檢方起訴求減刑

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
長期罹患思覺失調症的樊姓男子，去年10月涉持榔頭殺害親哥哥，直到案發後第3天他坐路邊被友人關心，才發現這起命案，檢方依殺人罪起訴，但請求法院考量是否能減輕或免除刑責。圖／本報資料照
長期罹患思覺失調症的樊姓男子，去年10月涉持榔頭殺害親哥哥，直到案發後第3天他坐路邊被友人關心，才發現這起命案，檢方依殺人罪起訴，但請求法院考量是否能減輕或免除刑責。圖／本報資料照

罹患思覺失調症的高雄樊姓男子與胞兄相依為命，不料去年10月他疑發病出現暴力傾向，涉持榔頭猛打哥哥頭、胸部等致命，事發後第3天，因他坐路邊被友人關心才發現這起命案。高雄地檢署偵結依殺人罪起訴，但請法院鑑定樊姓男子精神狀態是否已欠缺辨識能力，若未達免刑，也須考量此非一般仇殺，依法減輕刑責。

檢方調查，30多歲的樊姓男子約20幾歲首次發病，有暴力舉動會虐待貓狗、砸車，因此住院治療過；近年他與樊姓胞兄同住鼓山區，兩人感情和善，他還能出外買食物等自理生活。

不料樊姓男子去年10月1日下午又發病，情緒控制不穩，竟拿榔頭朝哥哥頭、頸、胸部及四肢，當場導致顱骨骨折、腦出血、血胸、身體多處骨折重傷；樊行凶後未尋求救助，還脫衣只剩內褲在家門口進進出出，鄰居雖聽見慘叫聲、手拍打木門聲音，卻未多加留意，樊的胞兄因而陳屍客廳地上。

同月3日凌晨3點多，樊姓男子坐在住處巷口的檳榔攤前，宋姓友人經過詢問，他回稱「哥哥被打死了」，宋趕緊報案陪同警方前往查看，才驚見頭部有大量血跡的屍體倒在客廳地上，樊並引導警方於房間床下發現榔頭。

樊姓男子應訊稱，「照哥哥心願將他打死」，又改口「哥哥想不開，交代我打他額頭、牙齒、眉骨及下體恥骨」等語，供詞反覆，但樊所指打擊的部位都與傷勢相符，樊的住家也沒有外力侵入跡象，且案發前一周他出現症狀，會破壞家中物品、念念有詞，檢方認定他涉殺人。

檢方起訴請法院要進行心理衡鑑、檢查心理狀態，若符合刑法規定已達不能辨識他的行為違法或欠缺辨識行為能力，免除減輕或免除其刑，若未達要件，也要考量兄弟平時互相扶持照護，因樊姓男子長期為精神疾病所苦，動機不像一般仇恨、報復，應能減刑。

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