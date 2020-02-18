大巨蛋案趙藤雄、李述德 再限制出境、出海8個月

台北地院審理遠雄「大巨蛋案」，合議庭今天裁定遠雄集團創辦人趙藤雄、趙的次子遠雄人壽總經理趙信清、前財政部長李述德等8人明天起限制出境、出海8個月。

「大巨蛋案」2018年10月起訴，趙藤雄、李述德等主要被告被限制出境；因應刑事訴訟法新制上路，法院日前傳喚被限制出境8名被告答辯，審查有無必要再限境。

趙藤雄說，他從未在國外工作或生活，在台與妻同住，近年身體不好，有充分勇氣和意願配合司法爭取清白。

趙信清說，涉犯重罪不能和有逃亡之虞混為一談，且過去留學的經驗，也不能成為限制出境的理由。

李述德說，他的工作和經濟來源在國內，並在國內擔任教授、台塑獨立董事，不可能拋棄這些潛逃國外。

同案被告、新北市議員周勝考說，他的人脈都在國內，也沒有逃亡海外的能力，他是全勤議會，不會棄議員職務逃亡；周說，母親曾交代他照顧家人，絕對不會違背母親和法律。

不過，合議庭審酌認為，全案尚在審理，趙藤雄、李述德等8人犯罪嫌疑重大，有逃亡動機，為確保後續審理與執行，裁定都繼續限制出境、出海8個月。