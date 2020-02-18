欠繳1513張罰單不理不睬 台北分署今商圈攔人扣貨

在台北市大安區統領商圈擺攤的沈姓夫婦，被警方取締開出1513張罰單不理不睬，視公權力於無物，法務部行政執行署台北分署今天下午會同大安分局在捷運忠孝敦化站3號出口執法，當場查封沈姓夫婦欠繳鉅額罰鍰仍違規擺攤所販賣的大批襪子、提袋商品。

台北分署說，沈姓夫婦的違規罰鍰分別是138萬元、88萬元，2人的移送執行案件數則多達922件、591件，他們合計欠繳1513張罰單；分署今日查扣商品後，如他們仍不繳納罰鍰，執行官就會依法拍賣查封物。

台北分署今天下午由2名執行官帶領8位執行同仁、會同大安分局至沈姓夫婦的擺攤現場執行，執行人員下午3時30分左右到達捷運忠孝敦化站3號出口附近，當場查封沈姓夫婦擺攤販賣的襪子、提袋等物品合計10箱，嚴正告知應儘速到分署辦理繳罰鍰事宜。