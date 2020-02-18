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平地原住民立委選舉現金買票案 競選幹部遭起訴
本屆總統、立委選舉，新竹檢方全力查賄，今年1月查獲首宗平地原住民立法委員候選人樁腳現金買票案，一名平地原住民立法委員候選人在新竹縣、市的馬姓競選幹部涉有現金買票情事，經檢方指示專案小組蒐證，發動搜索，共傳喚26人，馬姓樁腳遭聲押獲准；檢方指出，全案經監察官蒐證補強證據，今以馬涉嫌違反選罷法99條第1項投票行求、交付賄賂罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。
檢方指出，轄內平地原住民立委選舉人總數為 3430 人，僅佔全 國選舉人總數19萬9833人的1.7 ％，一般評估發生賄選的機率很低，但檢方仍掌握該案賄選訊息，積極查案，於今年1月8日由6名檢察官以團隊辦案方式， 指揮新竹市警察局、內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊（第二隊）、法務部調查局新竹市調查站、北部地區機動工作站、內政部警政署保二總隊第三大隊第一中隊、內政部移民署新竹市專勤隊持搜索票，兵分多路前往馬住所在內共3處所，並同步傳喚26人到案。
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