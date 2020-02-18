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輕熟女向實習男醫師稱「同行」 騙匯款17萬遭判刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市陳姓女子在前年透過手機通訊軟體向陳姓實習醫生詐騙，台中地院依詐欺取財罪，判刑7月。圖／報系資料照
台中市陳姓女子在前年透過手機通訊軟體向陳姓實習醫生詐騙，台中地院依詐欺取財罪，判刑7月。圖／報系資料照

台中市沙鹿區陳姓女子在2017年間透過手機通訊軟體LINE，與擔任實習醫師的陳姓男子搭上線，陳女向陳謊稱自己也是「同行」，取得陳的信任後，陳女多次以「忘記帶提款卡」、「信用卡盜刷」等藉口，向陳借款數千元至數萬元不等得金額，陳女一共借款9次，獲得贓款17.7萬餘元，事後陳因要求還錢未果，才向警方提出告訴，台中地院依詐欺取財罪，判刑7月，沒收犯罪所得。

判決書指出，陳姓女子（35歲）曾涉多起詐欺案，有遭法院判刑確定的紀錄，但她仍不知悔改，涉嫌在2017年12月間，以手機通訊軟體LINE化名為「林珉」後，與擔任實習醫生的陳姓男子取得聯繫，陳女向陳謊稱她也是實習醫生，以取得陳的信任。

陳女取得陳的信任後，陸續從2018年2月至2018年3月間，以忘記帶提款卡、金融卡遺失、信用卡遭盜刷、清償租金等藉口，向陳借款9次，每次借款從7000元至3萬元不等，陳總計借出17.7萬元，陳因事後察覺有異，要求陳女在同年6月間還款，陳女擔心東窗事發，陸續在2018年6月至2019年3月間，4度還款，總計2.5萬元，陳覺得被騙，因此報警提告，檢方依法起訴。

台中地院審酌，陳女正值壯年，不知循正途謀求生計，已有多次詐欺犯行遭判刑紀錄，但為圖私利，仍繼續騙取財物犯行，實屬不該，依詐欺取財罪，判刑7月，並沒收犯罪所得。

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