快訊

天價！德國口罩一片賣100元 網友揭露關鍵：算便宜了

強行殘酷「民族改造」？新疆再教育營「墨玉名單」大曝光

弟弟假冒哥哥名義申辦信用卡 東窗事發媽媽出面還卡債

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
宋男冒用哥哥名義申辦信用卡，東窗事發後被告。基隆地院審酌宋母出面與發卡銀行協商分期還款，輕判宋男4月徒刑。記者邱瑞杰／攝影
宋男冒用哥哥名義申辦信用卡，東窗事發後被告。基隆地院審酌宋母出面與發卡銀行協商分期還款，輕判宋男4月徒刑。記者邱瑞杰／攝影

基隆市宋姓男子冒用哥哥名義申辦信用卡，再持信用卡買黃金轉賣「變現」，總共刷卡14次，合計4萬多元。哥哥收到銀行聲請支付命令，才知弟弟搞鬼提告。基隆地院審結，考量宋母出面與發卡銀行協商分期還款，宋男犯14罪判4月，可易科罰金12萬元。全案可上訴。

判決指出，宋姓兄弟同屋居住，弟弟因職棒簽賭欠債，缺錢花用，2017年3月8日未經哥哥同意，影印哥哥的身分證、所得扣繳憑單及銀行存摺，作為身分及財力證明，向銀行申辦信用卡得手。

宋男拿到信用卡後，用刷卡購買黃金方式「變現」，另持信用卡加油、購買商品、住宿，3個半月共刷卡4萬多元。宋為防事跡敗露，並能持續刷卡，前3個月各繳納3千元卡費，後來無力繳款，哥哥收到發卡銀行聲請核發支付命令，才知道弟弟冒名申辦信用卡，報警處理。

法官指出，宋男冒用哥哥名義申辦信用卡，並持信用卡消費，刷卡期間長達3個半月，各次行為依刷卡時間、地點加以區隔，認定不同犯意，共犯行使偽造私文書2罪、詐欺得利14罪。

法官考量宋男3個月各繳付3千元信用卡帳款，偵審時坦承犯行，犯後態度尚稱良好。宋母另與發卡銀行協商分期還款，已繳付1萬3千多元，餘款2萬元會分期繳還，判刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

信用 基隆 詐欺
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

傳蘋果春季發表會3月底登場 iPhone 9可能4月初開賣

中小企業傳承危機 安永：善用「黃金股」規劃

辦卡首刷禮行李箱不再吸睛 73%民眾愛「刷卡金」

行李箱不再吸睛？！七成三民眾首刷禮偏愛「刷卡金」

相關新聞

好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

屏東「沈永選牧場」5年前遭查獲負責知名賣場好市多的廚餘回收，涉未依合約全部餵豬，挑出外觀乾淨的肉類、海鮮、水果等清洗後賣...

喝雞尾酒遭解僱 華航副機師打官司勝訴

黃姓男子於國外受訓後經華航初敘為試用副機師，不久後因與教練餐敘時喝雞尾酒違反規定被解僱。黃男提起確認僱傭關係訴訟。最高法...

莽男殺死情敵 犯後求法官「只求彌補」無期改判15年

南投縣簡姓男子不滿林姓前女友分手後，結識文姓男子，簡涉嫌在前年11月20日晚間持水果刀到林女的住處，在林女及女兒的面前，...

湖北大陸客來台逾期停留 自首反嚇壞移民單位

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，移民署南區事務大隊今天接獲大陸湖北來台旅客告知，說因居留逾期要去「自首」，移民署人員得悉他...

貴婦奈奈黃金店面遭法拍！法院今第一拍流標

知名部落客貴婦奈奈（本名蘇陳端）與丈夫黃博健合開的杏立博全醫美診所無預警休業，兩人捲款潛逃出境，逃亡至加拿大至今；而兩人...

結識20年保險業務閨蜜 騙走單親媽亡夫275萬理賠

台中市趙姓女子是國泰人壽的業務員，她與姚姓女子是結識20多年的朋友，她在2010年間得知姚女丈夫過世後有筆近200萬元的...

弟弟假冒哥哥名義申辦信用卡 東窗事發媽媽出面還卡債

基隆市宋姓男子冒用哥哥名義申辦信用卡，再持信用卡買黃金轉賣「變現」，總共刷卡14次，合計4萬多元。哥哥收到銀行聲請支付命...

33筆政治檔案收歸國有 國民黨告促轉會

依據促進正義轉型條例規定，各政黨擁有的「政治檔案」應收歸國有。行政院促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關...

導盲犬是特定寵物 未絕育須依法向動保處申報

台北市動保處2015年間接獲民眾檢舉，指台灣導盲犬協會未提交繁殖申報及提出繁殖管理說明，稽查後依違反動物保護法裁罰3萬元...

參加世界棒壘球新總部落成 辜仲諒暫時解除限境

中華棒球協會理事長辜仲諒涉案被限制出境，他因參加3月在瑞士舉行的「世界棒壘球總會新總部落成典禮」，聲請暫時解除限境。高院...

插股「露奶秀」偵查佐減刑 因簽到簿非員警職掌文書

台北市捷運警察隊偵查佐郭仲文，6年前被控插股酒店並替當舖業者查閱債務人個人資料，檢、警搜索北市多家酒店，並帶回郭仲文夫婦...

警察貪汙「無罪」要限制出境 法官：訴訟是「動態」的

台北市警中山分局中山一派出所集體索賄案中，前所長林崇成偵查、審判時曾被羈押禁見，後以100萬交保併限制出境，去年判無罪；...

熱門新聞

少女不滿朋友也被性侵爆發乾爹獸行 雲林色男判700多年

前夫驚覺不對勁！單親媽欲尋短殺2稚子 坦承先下藥迷昏再勒斃

當年缺30元買炭！單親媽攜兩孩子活下來 如今女兒台大畢業

不滿長榮餐點攻擊空服員 激動老翁辱罵航警掐脖被訴

詭！台中大樓管理員巡邏一夜未歸 被發現墜電梯井屍僵

超速嚴重！台61線區間測速3月2日開張 1月試照1459輛達開單標準

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。