弟弟假冒哥哥名義申辦信用卡 東窗事發媽媽出面還卡債

基隆市宋姓男子冒用哥哥名義申辦信用卡，再持信用卡買黃金轉賣「變現」，總共刷卡14次，合計4萬多元。哥哥收到銀行聲請支付命令，才知弟弟搞鬼提告。基隆地院審結，考量宋母出面與發卡銀行協商分期還款，宋男犯14罪判4月，可易科罰金12萬元。全案可上訴。

判決指出，宋姓兄弟同屋居住，弟弟因職棒簽賭欠債，缺錢花用，2017年3月8日未經哥哥同意，影印哥哥的身分證、所得扣繳憑單及銀行存摺，作為身分及財力證明，向銀行申辦信用卡得手。

宋男拿到信用卡後，用刷卡購買黃金方式「變現」，另持信用卡加油、購買商品、住宿，3個半月共刷卡4萬多元。宋為防事跡敗露，並能持續刷卡，前3個月各繳納3千元卡費，後來無力繳款，哥哥收到發卡銀行聲請核發支付命令，才知道弟弟冒名申辦信用卡，報警處理。

法官指出，宋男冒用哥哥名義申辦信用卡，並持信用卡消費，刷卡期間長達3個半月，各次行為依刷卡時間、地點加以區隔，認定不同犯意，共犯行使偽造私文書2罪、詐欺得利14罪。

法官考量宋男3個月各繳付3千元信用卡帳款，偵審時坦承犯行，犯後態度尚稱良好。宋母另與發卡銀行協商分期還款，已繳付1萬3千多元，餘款2萬元會分期繳還，判刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。