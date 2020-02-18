33筆政治檔案收歸國有 國民黨告促轉會

依據促進正義轉型條例規定，各政黨擁有的「政治檔案」應收歸國有。行政院促進轉型正義委員會去年5月宣布，國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局、收歸國有；國民黨不服提告，台北高等行政法院今上午開庭釐清資料，預計於4月21日上午9點20分進行爭點整理。

國民黨前年10月向促轉會提出檔案清冊，共有4萬3095筆檔案，而促轉會去年5月3日宣布，已經認定2萬筆並非政治檔案，予以排除，另有33筆檔案被認定為政治檔案，依法要移交檔案局、收歸國有，國民黨應在處分書送達30天內，將33筆檔案原件移交給國發會檔案管理局。

檔案內容包括228事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行，包含1945年8月15日以後政府機關頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。促轉會認為符合促進轉型正義條例第3條第2款對政治檔案之定義。

國民黨不服，向法院聲請停止執行。北高行認為並無「難以回復損害」的狀況，裁定駁回。國民黨提起撤銷訴訟，主張促轉會是楊翠代理主委，在沒正式主委之下作出的原處分不合法，且有2件找不到原始檔案等4大點理由。

庭末，受命法官孫萍萍請求雙方陳報通報清冊、修法歷程、中研院如何取得相關資料等事項，下次開庭將進行爭點整理。