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導盲犬是特定寵物 未絕育須依法向動保處申報

聯合報 / 記者賴佩璇/台北即時報導
台北高等行政法院。本報資料照片
台北高等行政法院。本報資料照片

台北市動保處2015年間接獲民眾檢舉，指台灣導盲犬協會未提交繁殖申報及提出繁殖管理說明，稽查後依違反動物保護法裁罰3萬元。協會認為，導盲犬是「經濟動物」，且未收到動保處書面勸導，提告抗罰。台北高等行政法院認為，導盲犬適用動保法中「特定寵物」須依法申報繁殖等規定，且動保員有先行勸導，判協會敗訴，可上訴。

判決指出，動保處接獲檢舉，指協會未給予犬隻適當醫療照顧，並有不當繁殖利用、未依法申報特定寵物繁殖。2015年10月、11月，動保處三度發函通知協會提供不適任及退役犬隻的領養機制、導盲犬繁殖機制及犬隻的清冊等資料，並2次派動保員稽查。

2015年10月、11月，兩度派動保檢查員執行稽查。協會有回函說明並提供詳細資料，但動保處認為協會實際有146隻狗，卻僅提供68隻犬資料，拒不提供其他養在北市以外的78隻犬資料，且未提交繁殖申報及提出繁殖管理說明。

動保處認定協會規避稽查，依法裁罰3萬元並限期提出申報與說明。協會不服提行政爭訟。2016年，北高行認為動保處未行勸導程序，原處分不合法，判協會勝訴。動保處提起上訴，最高行政法院去年廢棄原判決，發回更審。

協會主張，動保法明定「寵物」指「供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物」；「經濟動物」指「指為皮毛、肉用、乳用、役用或其他經濟目的而飼養或管領之動物。」

協會飼養、管理導盲犬的目的是為訓練導盲犬，確保具引導、輔助功能，免費提供殘疾人士使用，非玩賞、伴侶的目的。所以，導盲犬是「經濟動物」。

協會表示，動保員稽查時並未開書面勸導單，僅說明動保法已修正，且提供「特定寵物免絕育申報書」、「特定寵物繁殖需求申報書」，僅為「法令宣達」而非「勸導」。

動保處提出台大法律系教授林明鏘的見解，認為「導盲犬」兼有「經濟動物」及「寵物」雙重性質，故應依保護程度較高「寵物」章節規定予以規範，才是正確。

法院認為，導盲犬類別屬「犬」，犬被定義為寵物，而導盲犬未被另外規範於其他法規，因此適用定義為「寵物」。協會雖指稱導盲犬是「經濟動物」，但導盲犬隨伺在視障者日常生活中，不能說與狗的陪伴目的不同。

因犬隻在動保法中被列為「特定寵物」，必須經主管機關許可並持執照才可繁殖、買賣、寄養。若申報後提出繁殖管理說明後得免絕育，如有繁殖需求也應申報。

法院表示，動保法未明定「勸導」方式，書面、口頭皆可。動保員確有告知修法後未絕育的犬隻要申報，也提供申請表格等文件，動保員的行為屬勸導無疑，改判協會敗訴。

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