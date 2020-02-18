好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

屏東「沈永選牧場」5年前遭查獲負責知名賣場好市多的廚餘回收，涉未依合約全部餵豬，挑出外觀乾淨的肉類、海鮮、水果等清洗後賣給餐飲業者，時間長達近2年；一審依違反食安法對經營牧場的吳美孃及2名兒子判刑。上訴後，高雄高分院今改判吳女2年4月、胞兄沈育正1年10月、弟沈和昌1年8月並宣告緩刑5年，須付公庫120萬，仍可上訴。

接獲檢警的屏東檢警2015年11月大舉搜索，讓全案曝光後，好市多隨即回應「立即和廠商解約了」。

判決指出，以養豬為業的沈永選牧場，案發前經營主導權交由沈的妻子吳美孃，以及兒子沈育正、沈和昌，2010年起接連與好市多高雄中華店、大順店簽立「廚餘回收」合約，每天上午到好市多載回廚餘，煮熟後餵食豬隻。

雖然簽訂合約明確指出，回收的都是超過保存期限或包裝破損而丟棄，只能供餵養豬隻，好市多還淋上烤雞的雞油以防再被拿來食用，吳美孃仍指示兒子挑選外觀良好的肉類、海鮮、水果等，清洗整理後分裝重新賣給餐飲業者。

一審認定，該牧場從2014年1月到2015年11月11日被查獲為止，將好市多廚餘賣到早餐、自助餐、檳榔攤、薑母鴨店等，推算獲利68萬多元。

吳美孃辯稱，「那些食物我自己有在吃，不會影響健康」，且賣出的都是沒過期的；沈姓兄弟則辯沒參與販賣，僅知廚餘有賣給別人。