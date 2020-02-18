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好市多回收廚餘洗完流入市面 業者二審最重判2年4月

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
檢警跟監蒐證沈永選牧場從好市多載運廚餘的過程。資料照片／本報記者翻攝
檢警跟監蒐證沈永選牧場從好市多載運廚餘的過程。資料照片／本報記者翻攝

屏東「沈永選牧場」5年前遭查獲負責知名賣場好市多廚餘回收，涉未依合約全部餵豬，挑出外觀乾淨的肉類、海鮮、水果等清洗後賣給餐飲業者，時間長達近2年；一審依違反食安法對經營牧場的吳美孃及2名兒子判刑。上訴後，高雄高分院今改判吳女2年4月、胞兄沈育正1年10月、弟沈和昌1年8月並宣告緩刑5年，須付公庫120萬，仍可上訴。

接獲檢警的屏東檢警2015年11月大舉搜索，讓全案曝光後，好市多隨即回應「立即和廠商解約了」。

判決指出，以養豬為業的沈永選牧場，案發前經營主導權交由沈的妻子吳美孃，以及兒子沈育正、沈和昌，2010年起接連與好市多高雄中華店、大順店簽立「廚餘回收」合約，每天上午到好市多載回廚餘，煮熟後餵食豬隻。

雖然簽訂合約明確指出，回收的都是超過保存期限或包裝破損而丟棄，只能供餵養豬隻，好市多還淋上烤雞的雞油以防再被拿來食用，吳美孃仍指示兒子挑選外觀良好的肉類、海鮮、水果等，清洗整理後分裝重新賣給餐飲業者。

一審認定，該牧場從2014年1月到2015年11月11日被查獲為止，將好市多廚餘賣到早餐、自助餐、檳榔攤、薑母鴨店等，推算獲利68萬多元。

吳美孃辯稱，「那些食物我自己有在吃，不會影響健康」，且賣出的都是沒過期的；沈姓兄弟則辯沒參與販賣，僅知廚餘有賣給別人。

合議庭認為，好市多將廚餘都拆除包裝，才交給沈永選牧場載運，吳女母子應可預見有部分已經逾期，卻以「有些食品過期也沒關係」心態容任繼續販賣，且都在常溫下清洗、處理原本低溫的生鮮食品，恐加速腐敗及細菌孳生危害健康，明顯觸犯販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪，一審判吳美孃2年半，沈育正及沈和昌皆2年。

屏東檢警5年前查獲沈永選牧場涉將好市多回收廚餘，清洗後再販售市面餐飲店。資料照片／本報記者翻攝
屏東檢警5年前查獲沈永選牧場涉將好市多回收廚餘，清洗後再販售市面餐飲店。資料照片／本報記者翻攝
檢警查獲涉案的吳美孃及兩兒子。圖／本報資料照
檢警查獲涉案的吳美孃及兩兒子。圖／本報資料照

好市多 廚餘 牧場
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