莽男殺死情敵 犯後求法官「只求彌補」無期改判15年

南投縣簡姓男子不滿林姓前女友分手後，結識文姓男子，簡涉嫌在前年11月20日晚間持水果刀到林女的住處，在林女及女兒的面前，持刀攻擊在客廳看電視的文，造成文腰部、肩部中刀，文送醫急救後不治，簡遭依殺人罪起訴後，一審判處無期徒刑、褫奪公權終身，簡上訴二審，稱原審判刑過重，且他深感悔悟，並在審理時向合議庭表達「只求有彌補機會」，台中高分院撤銷無期徒刑，改判15年。

判決書指出，南投縣簡姓男子與林姓女子原為男女朋友，兩人在2017年11月間分手，林女後來與文姓男子交往，簡在2018年11月間得知林女已有新歡後，醋勁大發，先在2018年11月20日晚間7時許，在南投縣某五金行購買一把長約33公分的水果刀後，在同日晚間7時許騎車攜刀前往林女的住處。

簡抵達林女住處後，手持水過刀，頭戴全罩式安全帽沿樓梯進入林女住處客廳後，發現文在客廳看電視，隨後簡就趁文不備，在林女及林女女兒面前，以水果刀猛力刺向文的右側腹腰，造成文右側腰腹受有刀刺傷，林女見狀，為阻止簡繼續行凶，趕緊抱住文，未料簡卻把林女拉開，再持刀攻擊文三刀，刺中文的左肺、右前臂、左手食指，簡行凶後將凶刀藏在機車內，騎車逃逸，文則送醫急救不治。

檢警獲報後，簡已在行凶當日的晚間8時許，在母親的陪同下，前往南投縣南投警分局中寮分駐所投案，全案依殺人罪起訴後，南投地院判處無期徒刑、褫奪公權終身。

簡以一審量刑過重上訴台中高分院，簡辯稱，家裡還有人要養，一個11歲、一個12歲，他是九二一地震受災戶，犯下殺人案前，有正當工作，沒有傷害過任何人，因為跟林女的感情糾紛而殺死人，「只求有彌補的機會」，媽媽也到農會做臨時工來還，自知「責任在我身上」，但不是母親跟小孩可以承受。

台中高分院審酌，簡在準備程序及審理中一再表達後悔，並坦承犯行不諱，非無悔意，且此案的蒞庭公訴人就簡及其辯護人請求從輕量刑，並無反對之意見等情，認為簡指摘一審判處無期徒刑不當有理由，撤銷原判，改判15年徒刑，全案可上訴。